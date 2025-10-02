Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πατρινού

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προχώρησε σε ακόμη μία προσθήκη κάνοντας δικό του τον Θέμη Πατρινό, που είχε μείνει ελεύθερος από την Παναχαϊκή.

Μπορεί ο ΠΑΣ Γιάννινα να ξεκίνησε τελευταίος τις μεταγραφικές κινήσεις λόγω του αγώνα που έκανε για να συμμετέχει κανονικά στην κατηγορία, ωστόσο είναι κι εκείνος που συνεχίζει να παλεύει για την ενίσχυσή του μέχρι το φινάλε.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» ολοκλήρωσε ακόμη μία προσθήκη κάνοντας δικό του τον Θέμη Πατρινό, που έχει μείνει ελεύθερος από την Παναχαϊκή από την 1η του Ιανουαρίου. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ακόμη σε Αλμωπό, Αιγάλεω, Εργοτέλη, Χόμπουργκ (Γερμανία) και ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι την ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Θέμη Πατρινό.

Ο 24χρονος επιθετικός αγωνιζόταν στην Παναχαϊκή, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από την Κ19 της ΑΕΚ, πήρε μεταγραφή στην Γερμανία και την Β’ ομάδα της Χόμπουργκ το 2019, την επόμενη χρονιά πήγε στην Κ19 του Εργοτέλη και το 2020 έγινε επαγγελματίας και ακολούθησαν παρουσίες σε Αιγάλεω και Αλμωπό.

Θέμη καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ».