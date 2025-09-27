Ο ΠΑΟΚ Β πήρε τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα έχοντας εύκολο απόγευμα στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα (2-4), ο οποίος παραμένει χωρίς βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.

Πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν ένα εύκολο απόγευμα στους Ζωσιμάδες κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο μέρος, επικρατώντας με το εμφατικό 2-4, με τον ΠΑΣ να παραμένει ακόμα χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση.

Ο ΠΑΟΚ Β' πήρε το προβάδισμα στο 20' με τον Μούστμα να βρίσκει δίχτυα με συρτό σουτ, ενώ στο 31' οι ασπρόμαυροι έκαναν το 0-2 με τον Μπαλντέ αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι να σκοράρει μετά από λάθος των γηπεδούχων.

Με τη συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών ο ΠΑΟΚ Β σκόραρε και τρίτο τέρμα και ουσιαστικά τελείωσε την αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Μύθου έστρωσε στον Μπαλντέ και αυτός με πλασέ σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 0-3.

Στο 52' ο ΠΑΟΚ Β σκόραρε και τέταρτο τέρμα έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσοπούρογλου. Ο ΠΑΣ Γιάννινα απάντησε με τον ίδιο τρόπο λίγα λεπτά αργότερα, με τον Μπούλαρι να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 56' μειώνοντας σε 1-4. Ο Αδάμ είχε δοκάρι για τον ΠΑΟΚ Β' λίγο αργότερα, με τους ασπρόμαυρους να αγγίζουν και πέμπτο τέρμα. Από την άλλη ήταν πλέον αργά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι απλά μείωσαν στο 87' με τον Αριγίμπι για το τελικό 2-4.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Δήμος, Τουρκοχωρίτης, Σελιμάι (46′ Αριγίμπι), Παναγιώτου, Δούμας, Δόσης (44′ λ.τ Τσίρης), Μπρικάλιατσα, Κρυπαράκος, Ροζάριο, Φλόρες (46′ Πρεκατές), Μπουλάρι.

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Κοσίδης, Πολυκράτης (61′ λ.τ Κιτσάκης), Μπαταούλας, Κώττας (46′ Λούκας), Καλόγηρος, Τσοπούρογλου (77′ Σνάουτσνερ), Αδάμ, Μούστμα, Μπάλντε (89′ Απιατσιόνακ), Μύθου (77′ Γκιτέρσος).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 2-4

Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β 1-1

Κυριακή 28/9

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου (14:00)

Καμπανιακός - Ηρακλής (14:00)

Δευτέρα 29/9

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα (14:00)

Η βαθμολογία του Βορείου Ομίλου

1. Νίκη Βόλου 6

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

3. Αστέρας Τρίπολης Β 5

4. Ηρακλής 4

-------------------------------------

5. Μακεδονικός 4

6. ΠΑΟΚ Β 3

7.Νέστος Χρυσούπολης 3

8. Καμπανιακός 3

9. Καβάλα 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

*Αστέρας Τρίπολης Β, Μακεδονικός, ΠΑΟΚ Β και ΠΑΣ Γιάννινα έχουν ένα ματς περισσότερο