Ο Μακεδονικός προχώρησε σε μια ακόμη μεταγραφή, με την απόκτηση του Χάρη Σταμπουλίδη.

Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάρη Σταμπουλίδη, για την ενίσχυση της αμυντικής του λειτουργίας. Ο 29χρονος -που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και πλάγιος μπακ- έκλεισε το κεφάλαιο της Μαλαισίας και της Σαμπάχ με την οποία αγωνίστηκε, για να επιστρέψει στα ελληνικά γήπεδα και στη Superleague 2.

Ο έμπειρος αμυντικός έχει αγωνιστεί επίσης σε Χάιντελμπεργκ, Νόρθκοουτ Σίτι και Μέλμπουρν Σίτι στην Αυστραλία με την συνέχεια να του επιφυλάσσει τις Κολούμπια Λάιονς, Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλ και Κολοράντο Ράπιντς στην Αμερική.

Ακολούθησε ο Άρης όπου παρέμεινε για ένα χρόνο, αγωνιζόμενος στη Superleague. Έπειτα εντάχθηκε σε Εξτρεμαδούρα και Λανγρέο β' και γ' εθνικής Ισπανίας μέχρι που ξανά γύρισε στην Ελλάδα για Αλμωπό Αριδαίας, Ηρόδοτο και Βέροια. Πριν την Σαμπάχ της Μαλαισίας επέστρεψε για ένα εξάμηνο στην Ισπανία για την Καρταχένα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μακεδονικού:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χάρη Σταμπουλίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 29χρονος (22/06/1996) ποδοσφαιριστής έχει ύψος 1.86 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, έχοντας την δυνατότητα να παίξει και ως μπακ. Ο Χάρης γεννήθηκε στην Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα στην Μελβούρνη.

Η ποδοσφαιρική καριέρα του Χάρη ξεκίνησε στην Αυστραλία και αποτέλεσε αρχικά παίκτη της Χάιντελμπεργκ. Στην συνέχεια, ακολούθησε η Νόρθκοουτ Σίτι, όπου με τις εμφανίσεις κατάφερε να κερδίσει την μεταγραφή του στην Μέλμπουρν Σίτι, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της Β’ ομάδας του συλλόγου.

Ο Χάρης το 2016 «άφησε» την Αυστραλία και έκανε το μακρινό ταξίδι στην Αμερική για την Κολούμπια Λάιονς, φορώντας την φανέλα της Κ23 του συλλόγου το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν εντάχθηκε στην Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλ. Το καλοκαίρι του 2017 ο Σταμπουλίδης πήρε μεταγραφή για την Κολοράντο Ράπιντς, επίσης σύλλογο της Αμερικής.

Έναν χρόνο μετά, ο Χάρης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γήπεδα. Το καλοκαίρι του 2018 ο Αρης τον απέκτησε και για μία σεζόν φορούσε τα κίτρινα, στην επιστροφή του συλλόγου της Θεσσαλονίκης στην Super League.

Μετά τον Αρη, ο Σταμπουλίδης αποδέχθηκε την πρόταση της Εξτρεμαδούρα, ομάδα τότε της Β’ κατηγορίας της Ισπανίας και φόρεσε την φανέλα της την σεζόν 2019-20. Η παραμονή του στην Ισπανία κράτησε ένα ακόμη χρόνο καθώς το καλοκαίρι του 2020 εντάχθηκε στην Λανγρέο, επίσης, ομάδα, τότε της Γ’ Εθνικής.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Χάρης γύρισε ξανά στην Ελλάδα. Αρχικά για τον Αλμωπό Αριδαίας, όπου στο πρώτο μισό της σεζόν 2021-22 στην Super League 2, ενώ το δεύτερο μισό της ίδιας χρονιάς έπαιξε και στον Ηρόδοτο, επίσης στην Super League 2.

Η Βέροια, το καλοκαίρι του 2022, αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό στην καριέρα του στην Ελλάδα, με τον Ελληνα αμυντικό να φοράει την φανέλα της για έξι μήνες. Έπειτα, γύρισε στην Ισπανία για την Καρταχένα, αγωνιζόμενος εκεί στο δεύτερο μισό της χρονιάς 2022-23.

Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Χάρη ήταν η Σαμπάχ, της Μαλαισίας, με τον Ελληνα αμυντικό να μετράει δέκα συμμετοχές, στην πρώτη κατηγορία και στο Κύπελλο Μαλαισίας.

Επίσης, ο Σταμπουλίδης υπήρξε διεθνής με τις Εθνικές ομάδες υποδομών, έχοντας 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος U19.

Ο Χάρης επέλεξε νούμερο φανέλας τον αριθμό 4.

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 29χρονου αμυντικού, Χάρη Σταμπουλίδη:

«Είναι τιμή μου να είμαι μέλος σε μια ιστορική ομάδα, όπως ο Μακεδονικός. Ευχαριστώ πολύ που με εμπιστευτήκαμε και μου δώσατε την ευκαιρία να αποτελέσω παίκτη του Μακεδονικού και θέλω να το ανταποδώσω στο γήπεδο».