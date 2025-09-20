Η Καλαμάτα έκανε το δύο στα δύο νικώντας τα Χανιά στην Κρήτη με 2-1. Νίκη για το Μαρκό επί της Ηλιούπολης με 1-0.

Δύο παιχνίδια είχε η σημερινή ημέρα για τον Νότιο Όμιλο της Super League 2. Αρχικά στα Χανιά η Καλαμάτα κατάφερε να κάνει το δύο στα δύο επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 2-1. Η «Μαύρη Θύελλα» ξεκίνησε εξαιρετικά και μέχρι το πρώτο εικοσάλεπτο είχε καταφέρει να πετύχει και τα δύο γκολ. Αρχικά στο 10' έκανε το 0-1 με τον Μορέιρα με φάουλ και στο 19' ο Μπονέτο με πέναλτι έκανε το 0-2. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και κατάφεραν να μειώσουν σε 1-2 στο 31' με πέναλτι του Ιωαννίδη σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε όχι μόνο το ημίχρονο, αλλά και το παιχνίδι καθώς στο δεύτερο καμία ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει και άλλο γκολ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μια ανάσα από το 1-3 στο 75' με τον Παμλίδη να εκτελεί πέναλτι και τον Στογιάνοβιτς να τον νικάει.

Σκόρερ: Ιωαννίδης – 10′ Μορέιρα, 19′. Μπονέτο

Χανιά (Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σημαντηράκης (46′ Σερβιλάκης), Φουρλάνος, Κουτρουμπής (77′ Ντιανεσί), Λάμτσε, Τζανακάκης (71′ Γιοκέ), Κουτεντάκης (71′ Τοπαλίδης), Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Νίλι (46′ Αοσμαν), Ορτιγκόθα.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου (84′ Τσελεπίδης), Κατάλντι, Τσέλιος (74′ Μπρούνο Γκάμα), Μπονέτο (63′ Κουτσόπουλος), Μορέιρο (84′ Τσορνομάζ), Μάντζης (63′ Παμλίδης).

Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0

Την πρώτη του νίκη στην Super League 2 πέτυχε το Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 1-0 της Ηλιούπολης σε ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς όπως αναφέραμε ήταν και το πρώτο τρίποντο σε επαγγελματική κατηγορία. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης πέτυχε ο Σεμπά στο 23' ο οποίος με κεφαλιά νίκησε τον Χριστοδούλη και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Σκόρερ: 23′ Σεμπά

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (56′ Κωνσταντακόπουλος), Μιγιενγκά, Κυριακίδης (56′ Οικονομίδης), Τσάκνης (46′ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Ντέντλερ (90+4′ Χαϊκάλης), Φατιόν, Σεμπά.

Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδούλης, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Κωστούλας, Θωμαΐδης (85′ Τσουμάνης), Λεσάι, Κρέτσι (69′ Σουντουρά), Σαμ, Ζαφειράκης (76′ Χριστόπουλος), Μίγια.

Super League 2 - Νότος

Σάββατο 20/9

Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0

Χανιά – Καλαμάτα 1-2

Κυριακή 21/9

Πανιώνιος – Athens Kallithea

Παναργειακός – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β'

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 6

2. Athens Kallithea 3*

3. Μαρκό 3

4. Πανιώνιος 1*

5. Παναργειακός 1*

6. Ολυμπιακός Β' 1*

7. Ελλάς Σύρου 1*

8. Ηλιούπολη 1

9. Χανιά 1

10. Αιγάλεω 0*

*Με αγώνα λιγότερο