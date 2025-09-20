Τριπλή κίνηση με Ντούντα, Στοϊκόφσκι και Κιτ για την Ηλιούπολη

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της αλλαγής ιδιοκτησίας, η Ηλιούπολη συνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζ.

Ακόμη τρεις παίκτες ανακοίνωσε η Ηλιούπολη, λίγες μέρες αφότου ολοκληρώθηκε η υπόθεση που αφορούσε το ιδιοκτησιακό της, αλλάζοντας χέρια. Αρχικά έκανε γνωστή την απόκτηση του 23χρονου Βέλγου μέσου Μοχάμεντ Αμίν Ντούντα, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος την 1η του Ιουλίου από την Χέλμοντ Σπορτ έχοντας χάσει αρκετά ματς πέρυσι ελέω τραυματισμού (15 συμ. 2 γκολ και 2 ασίστ).

Η ανακοίνωση για τον Ντούντα

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Mohammed Amin Doudah!

Ο 23χρονος Βέλγος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Anderlecht, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες της PSV και της KV Mechelen. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Helmond Sport στην Ολλανδία, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Ο Mohammed, έχει αποτελέσει μέλος της Εθνικής ομάδας νέων του Βελγίου.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

Έπειτα, η ομάδα των Νότιων Προαστίων ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αυστραλού δεξιού μπακ Τόνι Στοϊκόφσκι, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος στις αρχές του Ιουλίου από την Σπαρτάκ Σβάρνα. Ο συγκεκριμένος έχει αγωνιστεί ξανά στην Ηλιούπολη για ένα εξάμηνο από τον Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι τον Γενάρη του 2025.

Η ανακοίνωση για τον Στοϊκόφσκι

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Tony Stojkovski!

Ο 30χρονος Αυστραλός δεξιός οπισθοφύλακας, ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της ισπανικής CD Buñol, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες των Cartagena στην Ισπανία και Vardar στα Σκόπια. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Spartak Varna στην Βουλγαρία, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

Τέλος, γνωστοποίησε και την απόκτηση του Λουκ Κιτ. Ο 22χρονος Ινδονήσιος αριστερός μπακ κυκλοφορούσε κι εκείνος ελεύθερος από τις αρχές του Ιουλίου, όταν και έλυσε την συνεργασία του με την Σπαρτάκ Πλέβεν από την Βουλγαρία. Έχει αγωνιστεί ξανά στην χώρα μας με τον Διαγόρα Ρόδου και την Νίκη Βόλου.

Η ανακοίνωση για τον Κιτ

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Luke Keet!

Ο 22χρονος Ινδονήσιος αριστερός οπισθοφύλακας, ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της ισπανικής Cornellà, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τη φανέλα του Διαγόρα Ρόδου και της Νίκης Βόλου. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Spartak Pleven στην Βουλγαρία, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»