Η ΕΠΟ άλλαξε την ημέρα της διεξαγωγής της αναμέτρησης του Ηρακλή με την Ηλιούπολη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε μια αλλαγή προχώρησε η ΕΠΟ στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας μεταξύ του Ηρακλή και της Ηλιούπολης είχε αρχικά οριστεί για την Τετάρτη (25/9) στις 15:00, όμως σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ο αγώνας πήρε... παράταση μιας εβδομάδας, καθώς όπως αναγράφεται θα γίνει την Πεμπτη (25/9), την ίδια ώρα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα - Κηφισιά 15:00

Άρης - Μαρκό 20:00

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος - Ατρόμητος 15:00

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00

Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου