Κύπελλο Ελλάδας: Άλλαξε μέρα το Ηρακλής - Ηλιούπολη
Η ΕΠΟ άλλαξε την ημέρα της διεξαγωγής της αναμέτρησης του Ηρακλή με την Ηλιούπολη για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Σε μια αλλαγή προχώρησε η ΕΠΟ στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας μεταξύ του Ηρακλή και της Ηλιούπολης είχε αρχικά οριστεί για την Τετάρτη (25/9) στις 15:00, όμως σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας ο αγώνας πήρε... παράταση μιας εβδομάδας, καθώς όπως αναγράφεται θα γίνει την Πεμπτη (25/9), την ίδια ώρα.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
- Καβάλα - Κηφισιά 15:00
- Άρης - Μαρκό 20:00
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- Βόλος - Ατρόμητος 15:00
- Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 15:00
- Athens Kalltihea - ΟΦΗ 15:00
- Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 17:00
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 19:00
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 19:00
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- Ηρακλής - Ηλιούπολη 15:00
