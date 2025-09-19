Ηλιούπολη: Τέλος ο Γκουτσίδης
Μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στα πρώτα του παιχνίδια στον πάγκο της Ηλιούπολης, η συνεργασία με τον Παναγιώτη Γκουτσίδη ολοκληρώθηκε μόλις 15 μέρες μετά την έναρξη της, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος των Νοτίων Προαστείων με επίσημη ανακοίνωση.
Στην πρεμιέρα της Super League 2 η ομάδα έμεινε στο 1-1 με τον Παναργειακό, ενώ λίγες μέρες αργότερα η ήττα 3-1 από τον Βόλο στο Κύπελλο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της, με τον προπονητή Παναγιώτη Γκουτσίδη. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας».
