Ο γιος του γνωστού Καμερουνέζου τερματοφύλακα Κάρλος Καμενί υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναργειακό.

Ο 21χρόνος Ισπανός αμυντικός μέσος, Λούκα Καμενί θα αγωνίζεται και επίσημα από σήμερα (16/09) με τη φανέλα του Παναργειακού. Ο γιός του θρυλικού Καμερουνέζου τερματοφύλακα, Κάρλος Καμενί ξεκίνησε τη καριέρα του από τις ακαδημίες της Μάλαγα, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τη Κ18 της Εσπανιολ, προτού μετακομίσει στη Ρινκόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναργειακός:

Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού αμυντικού μέσου Luca Kameni.

Ο Luca Kameni ξεκίνησε να αγωνίζεται στην Malaga Youth και μετέπειτα πέρασε από την Εσπανιολ U18 , Marbella U19 ,Malaga Academy και τελευταία του ομάδα ηταν η CD Rincon .

Ο Luca είναι γιος του γνωστού παλαίμαχου τερματοφύλακα Carlos Cameni που είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Εσπανιολ, Μάλαγα, Φενέρμπαχτσε και στην Εθνική Καμερούν.

Luca σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες.