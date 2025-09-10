Η μεταγραφική ενίσχυση για τον Παναργειακό συνεχίζεται με τους «πράσινους» του Άργους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σιντίκ Αμπουμπακάρ.

Λίγες ημέρες έμειναν για να αρχίσει η Super League 2 και οι ομάδες συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσής τους. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο Παναργειακός με τους «πράσινους» του Άργους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 20χρονου Καμερουνέζου αμυντικού Σιντίκ Αμπουμπακάρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρονου Καμερουνέζου αμυντικού Siddick Aboubakar . Ο Aboubakar ξεκίνησε να αγωνίζεται στο Καμερούν με την ομάδα της Cotton Sport Fc όπου έμεινε 3 χρόνια. Στη συνέχεια πηγε στη Γαλλία όπου αγωνίστηκε με την Οσερ B (14 συμμετοχές/1 γκολ )στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Εκεί παρέμεινε ένα χρόνο και την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στην Λοριάν Β’ από όπου και έμεινε ελεύθερος.

Siddick σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες πολλές».