Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ: Ο Λουκίνας «εκτέλεσε» ξανά τον Δικέφαλο
Η Νίκη Βόλου έχει ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα σαλόνια της Super League και η εκκίνηση ήταν δύσκολη, αλλά καλή.
Η ομάδα του Γεωργιάδη επικράτησε στο κατάμεστο σπίτι της με 1-0 του ΠΑΟΚ Β' με γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 77'. Ο 33χρονος επιθετικός την περασμένη σεζόν πέτυχε 4 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League με την Athens Kallithea και τα δύο ήταν εναντίον της πρώτης ομάδας του Δικεφάλου. Σκόραρε και στο 2-2 στην Τούμπα και στη νίκη με 2-1 στη Λεωφόρο.
Αυτή τη φορά κι ενώ ο ΠΑΟΚ Β' είχε βάλει δύσκολα στη Νίκη Βόλου, πέτυχε το γκολ στο 77', με το οποίο ξεκλείδωσε το ματς και το τρίποντο κι έτσι η ομάδα της Νέας Ιωνίας έκανε μία πολύ καλή αρχή στη Super League 2.
Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88′ λ.τ Σίλβα), Γιακουμάκης (63′ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (88′ Τζιώρας).
ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72′ Μέντες), Τσοπούρογλου (83′ Γραββάνης), Αδάμ, Μουστμά (46′ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83′ Κανίς).
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Σάββατο 13/9/25
Καμπανιακός - Καβάλα 1-0
Κυριακή 14/9/25
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός 3-0
Ηρακλής - Asteras Aktor Β' 2-2
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Δευτέρα 15/9/25
Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β' 1-0
Η βαθμολογία
Αναγέννηση Καρδίτσας 3
Νίκη Βόλου 3
Καμπανιακός 3
Νέστος Χρυσούπολης 3
Asteras Aktor B' 1
Ηρακλής 1
Μακεδονικός 0
ΠΑΟΚ Β' 0
ΠΑΣ Γιάννινα 0
Καβάλα 0
Η 2η αγωνιστική
ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας
Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα
Καβάλα - Ηρακλής
Asteras Aktor Β - Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου - Καμπανιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.