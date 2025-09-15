Η Νίκη Βόλου μπροστά στο κοινό της που γέμισε το γήπεδο, έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ Β' με 1-0, με σκόρερ τον Γιάννη Λουκίνα.

Η Νίκη Βόλου έχει ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα σαλόνια της Super League και η εκκίνηση ήταν δύσκολη, αλλά καλή.

Η ομάδα του Γεωργιάδη επικράτησε στο κατάμεστο σπίτι της με 1-0 του ΠΑΟΚ Β' με γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 77'. Ο 33χρονος επιθετικός την περασμένη σεζόν πέτυχε 4 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League με την Athens Kallithea και τα δύο ήταν εναντίον της πρώτης ομάδας του Δικεφάλου. Σκόραρε και στο 2-2 στην Τούμπα και στη νίκη με 2-1 στη Λεωφόρο.

Αυτή τη φορά κι ενώ ο ΠΑΟΚ Β' είχε βάλει δύσκολα στη Νίκη Βόλου, πέτυχε το γκολ στο 77', με το οποίο ξεκλείδωσε το ματς και το τρίποντο κι έτσι η ομάδα της Νέας Ιωνίας έκανε μία πολύ καλή αρχή στη Super League 2.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88′ λ.τ Σίλβα), Γιακουμάκης (63′ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (88′ Τζιώρας).

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72′ Μέντες), Τσοπούρογλου (83′ Γραββάνης), Αδάμ, Μουστμά (46′ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83′ Κανίς).





Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σάββατο 13/9/25

Καμπανιακός - Καβάλα 1-0

Κυριακή 14/9/25

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μακεδονικός 3-0

Ηρακλής - Asteras Aktor Β' 2-2

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Δευτέρα 15/9/25

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β' 1-0

Η βαθμολογία

Αναγέννηση Καρδίτσας 3

Νίκη Βόλου 3

Καμπανιακός 3

Νέστος Χρυσούπολης 3

Asteras Aktor B' 1

Ηρακλής 1

Μακεδονικός 0

ΠΑΟΚ Β' 0

ΠΑΣ Γιάννινα 0

Καβάλα 0

Η 2η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα

Καβάλα - Ηρακλής

Asteras Aktor Β - Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός