Ηρακλής: «Συγγνώμη για την κακή εικόνα, περιμένουμε την παραίτηση του κύριου Τεννέ»

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ηρακλής ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την εικόνα της ομάδας στο 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β' και όσον αφορά την προπονητολογία μετά τις φήμες για παραίτηση του Μπάμπη Τεννέ τόνισε πως περιμένει κάτι τέτοιο να γίνει και επίσημα.

Μόνο ιδανικό δεν ήταν το ξεκίνημα του Ηρακλή στην φετινή Super League 2,. με τον «γηραιό» να μένει στο 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β' στο Καυτανζόγλειο. Μετά το τέλος του αγώνα ο Μπάμπης Τεννές ενημερώθηκε από την διοίκηση πως δεν θα συνεχίσει, ενώ άλλες πληροφορίες έκαναν λόγο και για παραίτηση.

Οι «κυανόλευκοι» εξέδωσαν και σχετική ανακοίνωση με την οποία ζητάνε συγγνώμη για την κακή εικόνα και επισημαίνουν πως περιμένουν την παραίτηση του έμπειρου προπονητή για να παρθούν οι αποφάσεις για την συνέχεια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την πολύ κακή εικόνα της ομάδας μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να απολέσει δύο πολύτιμους βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά την παραίτηση του κ. Τεννέ, μετά τη λήξη του αγώνα ο ίδιος ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές, τα μέλη της διοίκησης και, κατά την έξοδό του από το γήπεδο, τον κόσμο της ομάδας ότι αποχωρεί.

Επίσημη έγγραφη παραίτησή του προς την ομάδα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής.

Αναμένουμε και επίσημα την παραίτησή του, ώστε να παρθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για το μέλλον του ΗΡΑΚΛΗ μας».