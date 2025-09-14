Ο Ολυμπιακός Β' έκανε πρεμιέρα για τη Super League 2 και τον Νότιο Όμιλο σε ματς που ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Πανιώνιο στον Ρέντη με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει τον αγώνα.

Μπορεί ο Πανιώνιος να πήρε προβάδισμα με 0-1 από τον Ολυμπιακό Β' στον Ρέντη για την πρώτη αγωνιστική της κατηγορίας της Super League 2 και τον Νότιο Όμιλο (με τους Μεντιλίμπαρ και Κοβάσεβιτς να βλέπουν από κοντά τον αγώνα), ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι είχαν την απάντησή τους για το τελικό 1-1. Σκόρερ χρίστηκε στο 84' με σουτ ο Φαν Ντε Βάτερ. Για τη φάση αυτή με τον Φαν Ντε Φάτερ οι «Ερυθρόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ πάνω στον Μπότη.

Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στο 72' Φαν Ντε Βάτερ έχασε πέναλτι με τον Μπότη να αποκρούει τη μπάλα. Για τον Ολυμπιακό Β' ισοφάρισε σε 1-1 ο Κουτσίδης με κεφαλιά στο 91'. Ο Αλαφάκης «γέμισε» στην αντίπαλη περιοχή από εκτέλεση φάουλ, ο Κουτσίδης πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1 στον αγώνα.

Ολυμπιακός Β' (Πιτό): Μπότης, Κουτσίδης, Σιόβας, Γκοτζαμανίδης (78′ Παναγάκος), Αλαφάκης, Κουτσογούλας (87′ Αργυρίου), Τουφάκης (87′ Πλις), Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Ζουγλής (78′ Τζαμαλής) και Κεϊτά (67′ Γιουσούφ).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Σαραμαντάς (75′ Γιάκος), Αυλωνίτης, Βενάργος, Ζούλιας, Στούπης, Παπαγεωργίου, Μπεχαράνο (75′ Τσέργας), Μορσάι (61′ Γιακόβλεφ), Φαν Ντε Βάτερ, Βοΐλης (62′ Μωραΐτης).

Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-1

Ισόπαλες ήρθαν οι ομάδες των Χανίων και Σύρου στο μεταξύ τους ματς. Το τελικό 1-1 στο Χανιά Ελλάς Σύρου διαμορφώθηκε από το σουτ του Ορτιγκόθα για το 1-0 στο 36' και την ισοφάριση του Κόλα με σουτ στο 46'.

Χανιά (Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Κουτεντάκης, Λάμτσε, Σερβιλάκης, Καρίμ, Τοπαλίδης, Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Ορτιγκόθα και Πρεβεζιάνος.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος, Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Καλός, Νάτσος, Λιούμης, Γιάκος και Κόλα.

Super League 2 - Νότος

Σάββατο 13/9

Καλαμάτα - Μαρκό 2-0

Ηλιούπολη - Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω - Athens Kallithea 1-2

Κυριακή 14/9

Ολυμπιακός Β'-Πανιώνιος 1-1

Χανιά - Ελλάς Σύρου 1-1

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 3

2. Athens Kallithea 3

3. Ολυμπιακός Β' 1

4. Ηλιούπολη 1

5. Πανιώνιος 1

6. Ελλάς Σύρου 1

7. Χανιά 1

8. Παναργειακός 1

9. Αιγάλεω 0

10. Μαρκό 0