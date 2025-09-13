Ο ΠΑΣ Γιάννινα προχώρησε σε τέσσερις μεταγραφές. Ανακοίνωσε τους Κρυπαράκο, Σελιμάι, Ελέζι και Ροζάριο.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα που θα σταθεί με αξιοπρέπεια στη Super League 2.

Οι Ηπειρώτες που αντιμετώπισαν τρομερά οικονομικά προβλήματα, προχώρησαν σε τέσσερις μεταγραφές μία μέρα πριν την έναρξη των υποχρεώσεών τους, όπου θα παίξουν στην Καβάλα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Συγκεκριμένα, ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε τον Κρυπαράκο που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό Β', τον Σελιμάι με προϋπηρεσία στον ΠΑΟΚ Β' και την ΑΕΚ Β', τον Ελέζι από την Κ19 της ΑΕΚ και τον Ολλανδό Ροζάριο.

Η ανακοίνωση για τον Κρυπαράκο:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Κρυπαράκο.

Ο 22χρονος επιθετικός μέσος έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού φτάνοντας το 2021 να αγωνίζεται με τον ΠΑΟ Β’. Πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Νίκης Βόλου.

Χρήστο καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Ο Κρυπαράκος

Η ανακοίνωση για τον Ελέζι:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Ελέζι.

Ο 19χρονος επιτελικός μέσος ήρθε από τις ακαδημίες της Α.Ε.Κ. και αγωνιζόταν με την Κ19.

Αλέξανδρε καλώς όρισες στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Ο Ελέζι

Η ανακοίνωση για τον Σελιμάι:

«H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ermis Selimaj.

Ο 21χρονος αριστερός μπακ, διεθνής 9 φορές με την Κ21 της Αλβανίας, αγωνιζόταν για την ΑΕΚ Β’, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β’, της Νίκης Βόλου, ενώ έχει περάσει και από τον Πανερυθραϊκό.

Seli καλώς όρισες στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Ο Σελιμάι

Η ανακοίνωση για τον Ροζάριο:

«H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Rayvien Rosario.

O 21χρονος Ολλανδός επιθετικός μέσος, αγωνιζόταν για την Excelsior Rotterdam, ενώ έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Sparta Rotterdam.

Rayvien καλώς όρισες στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Ο Ροζάριο