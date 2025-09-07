Ακόμη δύο κινήσεις με Συμεωνίδη και Λύγκα από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε ακόμη δύο μεταγραφές κάνοντας δικούς του τόσο Τάσο Συμεωνίδη όσο και τον Παναγιώτη Λύγκα.

Συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος απέκτησε ακόμη δύο ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Τάσο Συμεωνίδη και Παναγιώτη Λύγκα, που αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι από τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης και Παναργειακό αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση για τον Συμεωνίδη

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Τάσο Συμεωνίδη.

Ο 21χρονος Κιλκισιώτης μέσος, που έχει χριστεί διεθνής με την Κ19, έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, όπου είχε επαγγελματικό συμβόλαιο και αγωνιζόταν με την Κ19 τους, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στη Γ΄ Εθνική με τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης.

Καλώς όρισες Τάσο στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».

Η ανακοίνωση για τον Λύγκα

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Λύγκα.

Ο 22χρονος μέσος έχει αγωνιστεί για τις ομάδες του Παναργειακού, του Ηρακλή, στον Θεσπρωτό, τον Αχέροντα Καναλακίου, την Κ19 του Απόλλωνα Σμύρνης, στο Σούλι Παραμυθιάς και στην Κ17 του Ολυμπιακού.

Παναγιώτη καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».