Συλλεκτικές φανέλες του ΠΑΣ Γιάννινα, με σκοπό την ενίσχυση του συλλόγου!

Μετά την καμπάνια για τα εισιτήρια διαρκείας, στον ΠΑΣ Γιάννινα επιστρατεύουν και τις... μνήμες από το παρελθόν στην προσπάθεια για την βιωσιμότητα και την αναγέννηση του συλλόγου!

Aπό τις αρχές του καλοκαιριού, στον ΠΑΣ Γιάννινα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου ο μεγάλος σύλλογος της Ηπείρου να σταθεί ξανά στα πόδια του και να αναγεννηθεί. Θυμίζουμε πως ο «Αγιαξ της Ηπείρου» βρέθηκε στα πρόθυρα της διάλυσης και της... παρουσία του στα τοπικά πρωταθλήματα, αλλά τελικά με μπροστάρη τον Νίκο Σιόντη και με την βοήθεια των εκατοντάδων φίλων της ομάδας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αγορά εισιτηρίων διαρκείας τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Τα τελευταία 24ωρα γίνεται μάχη με τον χρόνο προκειμένου να στελεχωθεί ένα αξιόμαχο ρόστερ (με δεδομένους και τους μεταγραφικούς περιορισμούς) για την όσο το δυνατό καλύτερα παρουσία στο πρωτάθλημα της Superleague 2.

Η μάχη βιωσιμότητας και αναγέννησης συνεχίζεται κι αυτή τη φορά περνάει κι από το ένδοξο παρελθόν. Συγκεκριμένα η εταιρία η Hall of Brands, ιδιοκτησίας Σιόντη σχεδίασε και διαθέτει προς πώληση όλες τις φανέλες του ΠΑΣ Γιάννινα από την ίδρυσή του, το μακρινό 1966 μέχρι και σήμερα! Συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν και οι 59 φανέλες της ομάδας με σκοπό η αγορά τους από τους φιλάθλους να στηρίξει οικονομικά τον σύλλογο.