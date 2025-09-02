Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντζελο Σίνα από τη Ρίο Άβε, με τη μορφή δανεισμού.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα εντάσσει τον Άντζελο Σίνα στο ρόστερ του με τη μορφή δανεισμού από την Ρίο Άβε. Ο 21χρονος γκολκίπερ είναι διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας, έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού κι έχει στην κατοχή του ένα UEFA Youth League, στο οποίο είχε κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον διεθνή τερματοφύλακα και πρωταθλητή 2023-24 του UEFA YOUTH LEAGUE, Άντζελο Σίνα.

Ο Σίνα ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού με τις οποίες κατέκτησε και το UEFA Υouth League και στη συνέχεια βρέθηκε στη Ρίο Άβε από την οποία και έρχεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.»