Ο Πανιώνιος ενημέρωσε πως έχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Αντονί Μπελμόντ, ο οποίος θα περάσει την Τετάρτη (3/9) από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Ο Πανιώνιος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Όπως ενημέρωσε ο Ιστορικός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αντονί Μπελμόντ.

Ο Γάλλος χαφ θα θα περάσει την Τετάρτη (3/9) από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα βάλει την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα γίνει κάτοικος Νέας Σμύρνης.

Ο 24χρονος μέσος ήρθε στην Ελλάδα το 2022 για λογαριασμό του Λεβαδειακού, με τον οποίο μέτρησε 47 εμφανίσεις με δυο γκολ σε μια διετία και την προηγούμενη σεζόν έπαιξε στον Ηρακλή. Με τα κυανόλευκα του Γηραιού έκανε 17 εμφανίσεις, με δυο γκολ και μια ασίστ.

Η ενημέρωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κατ’ αρχήν προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Aντονί Μπελμόντ. Ο Γάλλος μέσος αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις την Τέταρτη 3 Σεπτεμβρίου, θα προχωρήσει στην υπογραφή μονοετούς συμβολαίου με την ομάδα μας και θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις».