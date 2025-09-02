Κότσαρης στο Gazzetta:«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις τον Παναθηναϊκό»

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού πλέον, βραβεύτηκε από την Superleague 2 ως πρωταγωνιστής της περσινής πορείας της Καλαμάτας, με την φανέλα της οποίας αγωνιζόταν.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, πραγματοποίησε την περασμένη σεζόν πολύ καλές εμφανίσεις με την φανέλα της πρώην ομάδας του, της Καλαμάτας. Για αυτές τις εμφανίσεις τιμήθηκε από την Superleague 2 ως καλύτερος τερματοφύλακας του Νότιου Ομίλου, στο περιθώριο της κλήρωσης του πρωταθλήματος.

Ο Κότσαρης παραχώρησε δηλώσεις στο Gazzetta αναφορικά με την βράβευση αυτή.

Αρχικά, ήθελα να ρωτήσω πως νιώθεις που τιμήθηκες ως καλύτερος τερματοφύλακας του ομίλου σου;

-Είναι μεγάλη μου χαρά. Αρχικά, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, την ομάδα μου και τους προπονητές μου που μου έδωσαν την δυνατότητα και τις συνθήκες να μπορέσω να διεκδικήσω αυτή την διάκριση - ευχαριστώ και όσους με ψήφισαν

Έχεις στο μυαλό σου κάποια φαβορί για την ανοδο για την ερχόμενη σεζόν;

-Υπάρχουν τα γνωστά φαβορί.Το σημαντικό είναι να γίνει ένα όμορφο πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό και θα ήθελα να ευχηθώ στην πρώην ομάδα μου την Καλαμάτα να είναι αυτή που θα καταφέρει να ανέβει

Θες να μας πεις και δυο λόγια για τον Παναθηναϊκό που σε πίστεψε και σε πιστεύει;

-Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα που με πιστεύουν στην ομάδα αυτή που μεγάλωσα και θα την υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας

Εκτός απο τον Κωνσταντίνο Κότσαρη, βραβεύτηκαν επίσης:

Για τον Βόρειο όμιλο ως mvp του πρωταθλήματος και πρώτος σκόρερ ο Γιάννης Πασάς (ΑΕΛ Novibet). Καλύτερος τερματοφύλακας χρίστηκε ο Χρήστος Ταλιχμανίδης (Μακεδονικός). Για το βραβείο του καλύτερου προπονητή ψηφίστηκε ο Κώστας Γεωργιάδης (Καμπανιακός).

Ενώ για τον Νότιο όμιλο mvp του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Γιώργος Μάναλης (Κηφισιά). Ο ίδιος μοιράστηκε το βραβείο πρώτου σκόρερ για τον όμιλο μαζί με τον Τσιντέρα Όλο (Αστέρας Β' AKTOR). Ως καλύτερος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Κωνσταντίνος Κότσαρης (Καλαμάτα). Τα βραβεία του Νότιου ομίλου έκλεισαν με τη βράβευση του καλύτερου προπονητή, Σεμπάστιαν Λέτο (Κηφισιά).

Ενώ, ως καλύτερη διαιτητής βραβεύτηκε η Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας).