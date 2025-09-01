Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μπαλωμένου από τον ΠΑΟΚ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του Kωνσταντίνου Μπαλωμένο, με την μορφή δανεισμού, από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μπαλωμένος είναι με κάθε επισημότητα, ο νέος γκολκίπερ της Αναγεννησης Καρδίτσας με τους Θεσσαλούς να τον αποκτούν από τον ΠΑΟΚ με μονοετή δανεισμό. Με αυτήν την κίνηση η Αναγέννηση Καρδίτσας θα ενισχυθεί σημαντικά κάτω από τα γκολπόστ, ενόψει της νέας σεζόν στη Superleague 2.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας μεγάλωσε στις ακαδημίες του «δικεφάλου», ανανεώνοντας πρόσφατα κιόλας και το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναγέννησης Καρδίτσας

«Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε!



Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Κωνσταντίνο Μπαλωμένο.



Ο Κωνσταντίνος είναι γεννηθείς στις 11/3/2002 και αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έχοντας αγωνιστεί σε όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες και φυσικά στον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2. Είναι ενδεικτικό ότι ήταν μέλος της ευρωπαϊκής λίστας του ΠΑΟΚ στα προκριματικά για το Europa League.



Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο στην οικογένεια της Αναγέννησης και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!»