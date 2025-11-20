Νίκη Βόλου: Το πλεονέκτημά κόντρα σε Ηρακλή και Αναγέννηση Καρδίτσας
Στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2 η υπόθεση «άνοδος» αφορά τρεις. Τον Ηρακλή, τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Η ομάδα της Μαγνησίας, μπορεί να είναι 2η ούσα στο -1 από τον Γηραιό αλλά έχει ένα πλεονέκτημα: Στον πρώτο γύρο νίκησε εκτός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-0, ενώ στη Θεσσαλονίκη έμεινε όρθια (0-0) κόντρα στον Ηρακλή.
Στο β' γύρο μπήκε με το δεξί σκορπίζοντας τον ΠΑΟΚ με 6-1. Η τρίτη 6άρα στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πετάει φωτιές στην επίθεση, καθώς είναι η πιο παραγωγική στον όμιλο με 28 ενεργητικό, ενώ έχει την καλύτερη άμυνα με μόλις 4 γκολ παθητικό.
Σε 10 ματς έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αυτή ήταν από τον Αστέρα στην Τρίπολη σε ματς όπου είχε προηγηθεί.
Λουκίνας: Δεν σβήνει με τίποτα...
Το μεγάλο όπλο της ομάδας της Ιωνίας δεν είναι άλλο από τον Γιάννη Λουκίνα. Ο αρχηγό της ομάδας, επέστρεψε στον Βόλο για μια ακόμα... αποστολή: Να οδηγήσει την ομάδα στη Super League.
Η διάθεση κι η όρεξή του είναι τέτοια που σε 10 ματς έχει ήδη 8 γκολ και 3 ασίστ.
Στα 35 του χρόνια διανύει δεύτερη νιότη κι αποδεικνύει πώς όταν έχεις την ποιότητα η ηλικία είναι μόνο για την... ταυτότητα.
Το πρόγραμμα της Νίκης Βόλου:
- 22/11: Καμπανιακός-Νίκη Βόλου
- 30/11: Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας
- 7/12: ΠΑΣ Γιάννινα-Νίκη Βόλου
- 14/12: Νίκη Βόλου-Αστέρας Τρίπολης Β'
- 21/12: Καβάλα-Νίκη Βόλου
- 28/12: Νίκη Βόλου-Ηρακλής
- 4/1: Νίκη Βόλου-Νέστος
- 11/1: Μακεδονικός-Νίκη Βόλου
Το πρόγραμμα του Ηρακλή:
- 22/11: Ηρακλής-Καβάλα
- 30/11: Ηρακλής-Καμπανιακός
- 7/12: Νέστος-Ηρακλής
- 14/12: Ηρακλής-Μακεδονικός
- 21/12: ΠΑΟΚ Β'-Ηρακλής
- 28/12: Νίκη Βόλου-Ηρακλής
- 4/1: Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας
- 11/1: ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής
Το πρόγραμμα της Αναγέννησης Καρδίτσας:
- 22/11: Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΟΚ Β'
- 30/11: Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας
- 7/12: Καμπανιακός-Αναγέννηση Καρδίτσας
- 14/12: Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΣ Γιάννινα
- 21/12: Αστέρας Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας
- 28/12: Αναγέννηση Καρδίτσας-Καβάλα
- 4/1: Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας
- 11/1: Αναγέννηση Καρδίτσας-Νέστος
