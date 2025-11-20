Η Νίκη Βόλου... σπέρνει τρόμο, μοιράζοντας 6άρες, ενώ ο πρώτος γύρος έκλεισε με την ομάδα της Μαγνησίας να περνάει με νίκη από την Καρδίτσα και με «Χ» στη Θεσσαλονίκη επί του Ηρακλή.

Στο Βόρειο Όμιλο της Super League 2 η υπόθεση «άνοδος» αφορά τρεις. Τον Ηρακλή, τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η ομάδα της Μαγνησίας, μπορεί να είναι 2η ούσα στο -1 από τον Γηραιό αλλά έχει ένα πλεονέκτημα: Στον πρώτο γύρο νίκησε εκτός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-0, ενώ στη Θεσσαλονίκη έμεινε όρθια (0-0) κόντρα στον Ηρακλή.

Στο β' γύρο μπήκε με το δεξί σκορπίζοντας τον ΠΑΟΚ με 6-1. Η τρίτη 6άρα στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πετάει φωτιές στην επίθεση, καθώς είναι η πιο παραγωγική στον όμιλο με 28 ενεργητικό, ενώ έχει την καλύτερη άμυνα με μόλις 4 γκολ παθητικό.

Σε 10 ματς έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αυτή ήταν από τον Αστέρα στην Τρίπολη σε ματς όπου είχε προηγηθεί.

Λουκίνας: Δεν σβήνει με τίποτα...

Το μεγάλο όπλο της ομάδας της Ιωνίας δεν είναι άλλο από τον Γιάννη Λουκίνα. Ο αρχηγό της ομάδας, επέστρεψε στον Βόλο για μια ακόμα... αποστολή: Να οδηγήσει την ομάδα στη Super League.

Η διάθεση κι η όρεξή του είναι τέτοια που σε 10 ματς έχει ήδη 8 γκολ και 3 ασίστ.

Στα 35 του χρόνια διανύει δεύτερη νιότη κι αποδεικνύει πώς όταν έχεις την ποιότητα η ηλικία είναι μόνο για την... ταυτότητα.

Το πρόγραμμα της Νίκης Βόλου:

22/11: Καμπανιακός-Νίκη Βόλου

30/11: Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας

7/12: ΠΑΣ Γιάννινα-Νίκη Βόλου

14/12: Νίκη Βόλου-Αστέρας Τρίπολης Β'

21/12: Καβάλα-Νίκη Βόλου

28/12: Νίκη Βόλου-Ηρακλής

4/1: Νίκη Βόλου-Νέστος

11/1: Μακεδονικός-Νίκη Βόλου

Το πρόγραμμα του Ηρακλή:

22/11: Ηρακλής-Καβάλα

30/11: Ηρακλής-Καμπανιακός

7/12: Νέστος-Ηρακλής

14/12: Ηρακλής-Μακεδονικός

21/12: ΠΑΟΚ Β'-Ηρακλής

28/12: Νίκη Βόλου-Ηρακλής

4/1: Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας

11/1: ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής

Το πρόγραμμα της Αναγέννησης Καρδίτσας: