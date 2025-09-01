ΠΑΣ Γιάννινα, μεταγραφές: Ανακοινώθηκε από τους Ηπειρώτες ο Ντίλαν Φλόρες
Με την φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο μεσοεπιθετικός από τη Κόστα Ρίκα, Ντίλαν Φλόρες.
Ο έμπειρος διεθνής με θητεία σε συλλόγους της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας είναι η πιο πρόσφατη μεταγραφή του ΠΑΣ, μετά τον Κόντε και την άρση απαγόρευσης μεταγραφών που είχε επιβληθεί στον ηπειρωτικό σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα:
Δείτε ΕπίσηςΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσαν τον Κόντε οι Ηπειρώτες
Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον 32χρονο ποδοσφαιριστή DYLAN FLORES.
Ο έμπειρος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει θητεία σε ομάδες της πατρίδας του, την Ντεπορτίβο Σαπρίσα, την Αλαχουένσε, την Καρταγίνες και στην Εθνική της Κόστα Ρίκα, στην Πορτογαλία με την Τοντέλα, τη Ρουμανία με Πόλι Ιάσι και Σέπσι και τελευταίο σταθμό τη Γουατεμάλα με τη Ντεπορτίβο Μαρκένσε.
Η ομάδα μας τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.