Ο έμπειρος διεθνής με θητεία σε συλλόγους της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας είναι η πιο πρόσφατη μεταγραφή του ΠΑΣ, μετά τον Κόντε και την άρση απαγόρευσης μεταγραφών που είχε επιβληθεί στον ηπειρωτικό σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα:

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον 32χρονο ποδοσφαιριστή DYLAN FLORES.

Ο έμπειρος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει θητεία σε ομάδες της πατρίδας του, την Ντεπορτίβο Σαπρίσα, την Αλαχουένσε, την Καρταγίνες και στην Εθνική της Κόστα Ρίκα, στην Πορτογαλία με την Τοντέλα, τη Ρουμανία με Πόλι Ιάσι και Σέπσι και τελευταίο σταθμό τη Γουατεμάλα με τη Ντεπορτίβο Μαρκένσε.

Η ομάδα μας τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.