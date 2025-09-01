Athens Kallithea: Επίσημη η μεταγραφή του Μερκάτι στην Μπρέσια
Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Αλεσάντρο Μερκάτι θα αποχωρήσει από την Athens Kallithea για λογαριασμό της Μπρέσια και πλέον είναι επίσημο. Το κλαμπ της Αττικής ανακοίνωσε την παραχώρηση του 30χρονου χαφ στo κλαμπ της Serie B με μεταγραφή και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η ομάδα της Καλλιθέας διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης.
Μετά τον Μερκάτι και τον Μότοκ που παραχωρήθηκε στην Τριεστίνα της Serie C, παρελθόν αποτελεί και ο Πίρι Σοΐρι, ο οποίος έλυσε το συμβόλαιο του. Tα επόμενα 24ωρα αναμένονται και εξελίξεις για το μέλλον του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη, ο οποίος δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο και μάλιστα αρκετά «βαρύ».
Η ανακοίνωση της Athens Kallithea
«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει τη μεταγραφή του Ιταλού μέσου Alessandro Mercati στην Brescia.
Ο Mercati, 23 ετών, ήρθε στην AKFC από τη Sassuolo τον Αύγουστο 2024, και κατέγραψε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League τη σεζόν 2024/25.
Ευχαριστούμε, Ale».
