Ο Πέδρο Κόντε ανακοινώθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεκινάει μία νέα προσπάθεια, ώστε να βρεθεί εκεί που του αρμόζει.

Οι Ηπειρώτες κάλεσαν τους ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν την κατάσταση και είναι δεμένοι με τον σύλλογο κι ένας απ' αυτούς, αν και ξένος, είναι ο Ισπανός επιθετικός Πέδρο Κόντε.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε, λοιπόν, την επιστροφή του 37χρονου (26/7/88) Κόντε, ο οποίος με τη φανέλα της ομάδας έχει καταγράψει 99 συμμετοχές με 45 γκολ και 5 ασίστ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά την επίσημη άρση των περιορισμών στις μεταγραφές από τη FIFA και την αδειοδότηση της ομάδας μας από την Ε.Ε.Α., ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της ομάδας και να μας οδηγήσουν σε νέες επιτυχίες.

Για αυτό λοιπόν πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον Αρχηγό της ομάδας μας για φέτος, που δεν είναι άλλος από τον Pedro CONDE.

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Pedro CONDE. Ο Ισπανός επιθετικός επιστρέφει για ακόμα μία φορά στην πόλη μας και την 3η θητεία του στην ομάδα μας.

BIENVENIDO CAPITÁN, VAMOS PAS GIANNINA..

Το ταξίδι τώρα ξεκινάει…».