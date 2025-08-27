ΠΑΣ Γιάννινα: Εγκρίθηκε η συμμετοχή του στην Superleague 2
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Aθλητισμού ανακοίνωσε την άδεια συμμετοχής του ΠΑΣ Γιάννινα στην Superleague 2. Οι «παγουράδες» κατάφεραν ύστερα από πολλές προσπάθειες να αποσπάσουν το πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να αγωνιστούν κανονικά στην δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, για τη σεζόν 2025-2026.
Ο Νίκος Σιόντης έκανε τα απίθανα... πιθανά καθώς κατάφερε να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες προς παλιούς ποδοσφαιριστές της ομάδας των Ιωαννίνων, να διευθετήσει τα επτά ban στη FIFA, να συμπληρωθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτάθλημα, να πληρωθούν τα παράβολα συμμετοχής και τα πρόστιμα της προηγούμενης σεζόν προς την ΕΠΟ.
Η επιστολή αναφέρει ότι και η Καλαμάτα πήρε το πιστοποιητικό συμμετοχής.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΕΑ: «1.Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του ν.2725/99 στις ΠΑΕ Super League 2 . Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2: ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2.Έγκριση Γενικής Συνέλευσης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΕ Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ 2024 στις 11/06/2025 σχετικά με την νομιμότητα συμμετοχής μετόχων. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ».
