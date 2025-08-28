Athens Kallithea, μεταγραφές: Επέστρεψε Ελλάδα και υπογράφει ο Εμάνουελ Ινσούα
Ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια, ο Εμάνουελ Ινσούα πάτησε και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Athens Kallithea. Ο πολύπειρος αριστερός μπακ είναι στη χώρα μας προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κώνσταντίνου Μπράτσου.
Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο 34χρονος τα έχει βρει σε όλα με τον σύλλογο της Καλλιθέας κι ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στα ελληνικά γήπεδα μετά το 2022 όταν αποχώρησε από την ΑΕΚ. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ράθινγκ ντε Φερόλ, από την οποία έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο.
Από το βιογραφικό του ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η θητεία του στην Ουντινέζε, αλλά και το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό από το 2017 μέχρι το 2020, όταν αποχώρησε με προορισμό την Ένωση.
🚨Emanuel Insúa jugará en el Athens Kallithea.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025
*️⃣El defensor ya se encuentra en Grecia para exámenes médicos y firma de dos años de contrato. pic.twitter.com/irK3GiA1uP
