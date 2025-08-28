Ο Εμάνουελ Ινσούα βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Athens Kallithea, σύμφωνα με Αργεντινό ρεπόρτερ.

Ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια, ο Εμάνουελ Ινσούα πάτησε και πάλι Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Athens Kallithea. Ο πολύπειρος αριστερός μπακ είναι στη χώρα μας προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κώνσταντίνου Μπράτσου.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο 34χρονος τα έχει βρει σε όλα με τον σύλλογο της Καλλιθέας κι ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά στα ελληνικά γήπεδα μετά το 2022 όταν αποχώρησε από την ΑΕΚ. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ράθινγκ ντε Φερόλ, από την οποία έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο.

Από το βιογραφικό του ξεχωρίζει μεταξύ άλλων η θητεία του στην Ουντινέζε, αλλά και το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό από το 2017 μέχρι το 2020, όταν αποχώρησε με προορισμό την Ένωση.