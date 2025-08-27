Για τη Δευτέρα 1/9 ορίστηκε η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super Lague 2
Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 για τη σεζόν 2025-2026.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League 2 2025-2026, στο Holiday Inn Athens Airport Hotel.
Στην εκδήλωση θα βραβευθούν οι καλύτεροι της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τις συμμετέχουσες στο περυσινό πρωτάθλημα ομάδες.
