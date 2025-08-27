Για τη Δευτέρα 1/9 ορίστηκε η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super Lague 2

Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η ημερομηνία που θα διεξαχθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 για τη σεζόν 2025-2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League 2 2025-2026, στο Holiday Inn Athens Airport Hotel.

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν οι καλύτεροι της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τις συμμετέχουσες στο περυσινό πρωτάθλημα ομάδες.

