Ο Πανιώνιος προαναγγέλει με τον Τάσο Αυλωνίτη, την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας. Kόσμος και ομάδα θέλουν να παλέψουν μαζί με στόχο την άνοδο.

Ο Πανιώνιος προαναγγέλει μέσω social media την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας με πρωταγωνιστή τον αρχηγό της ομάδας την περσινή περίοδο, Τάσο Αυλωνίτη, το status του οποίου στην ομάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Ο Έλληνας αμυντικός είναι δεμένος με τους «Πάνθηρες» και με αυτόν τον τρόπο... καλεί τον κόσμο να βρίσκεται στη θέση του για την ερχόμενη σεζόν και να παλέψουν μαζί για την επιστροφή τους στην Superleague.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος της περσινής χρονιάς είχε τεθεί εκτός ομάδας και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν θα είναι στο ρόστερ των «κυανέρυθρων» ή όχι.