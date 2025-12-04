Ο Νίκος Σπυρόπουλος θ' αναλάβει πόστο γενικού αρχηγού στον Πανιώνιο.

Ο Νίκος Σπυρόπουλος έκανε σπουδαία καριέρα στον Πανιώνιο, από τον οποίο παραχωρήθηκε έναντι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Στο τριφύλλι ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 2010 και στη συνέχεια έπαιξε σε ΠΑΟΚ, Βερόνα, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα στην πόλη, όπου γεννήθηκε. Φυσικά ήταν και μέλος της Εθνικής ομάδας, με την οποία συμμετείχε στο Euro 2008 και στο Μουντιάλ του 2010.

Ο Σπυρόπουλος όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο επέστρεψε στον Πανιώνιο που ήταν η μεγάλη του αγάπη και ανέλαβε ρόλο στην Ακαδημία. Πλέον, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης θα είναι γενικός αρχηγός της ομάδας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Πανιώνιος:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Αρχηγού της ομαδάς από τον Νίκο Σπυρόπουλο.

Ο Νίκος Σπυρόπουλος μέχρι σήμερα υπηρετούσε το σύλλογο από τη θέση του Γενικού Διευθυντή των Ακαδημιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση και ανάπτυξή τους.

Ο Νίκος γνωρίζει σε βάθος το DΝΑ του Πανιωνίου, καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας μας την τριετία 2004–2007, αποτελώντας σημαντικό μέλος του ρόστερ και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Τον καλωσορίζουμε στη νέα του θέση και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του, με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να προσφέρει με το ίδιο πάθος και αφοσίωση στον Πανιώνιο».