Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την έγκριση συμμετοχής στη Superleague 2. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα αγωνιστεί και φέτος στη Superleague 2 με μόνη του σκέψη την άνοδο.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι εξασφάλισε την πιστοποίηση για τη συμμετοχή του στη Super League 2 για μια ακόμη χρονιά .Οι Νεοσμυρνιώτες θα αγωνιστούν στον Νότιο όμιλο της β' εθνικής, σε μια προσπάθεια για την άνοδο και την επανεμφάνιση τους στην Super League ως μια απο τις πιο ιστορικές ομάδες που αγωνίζονται στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι έλαβε το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η Ε.Ε.Α. αφού εξέτασε πλήρως τον φάκελο της ΠΑΕ Πανιώνιος, διαπίστωσε την πληρότητα όλων των απαιτούμενων κριτηρίων και χορήγησε την άδεια συμμετοχής.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος συγχαίρει το οργανωτικό και το νομικό τμήμα της ΠΑΕ που εργάστηκε με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξασφάλιση της συμμετοχής μας στο πρωτάθλημα.

Συνεχίζουμε με νομιμότητα, συνέπεια και σεβασμό στην ιστορία μας.»