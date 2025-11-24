Ο Στράτος Ευγενίου, άφησε αιχμές προς τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη για τις μετοχές του Ηρακλή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο τσάμπας πέθανε».

Ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, Στράτος Ευγενίου, δήλωσε ότι η συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών προς τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη έχει οριστικά λήξει, καθώς, όπως υποστηρίζει, ο τελευταίος δεν τήρησε κανέναν από τους όρους του προσυμφώνου.

Ο ίδιος αναφέρει μάλιστα παραβιάστηκε η ρήτρα εμπιστευτικότητας και καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι ο Μονεμβασιώτης εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ενώ είναι απλώς χορηγός.

Αναλυτικά η γραπτή δήλωση

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ ΠΑΕ Π.Ο.ΤΡΙΓΛΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

«Η αλήθεια για τις μετοχές, βασικός χορηγός ο κόσμος του».

Κρίνω ότι ήρθε η ώρα να ενημερώσω, με την ιδιότητα του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Π.Ο.Τρίγλια/Ηρακλής, κάθε ενδιαφερόμενο προς αποκατάσταση της αλήθειας, για τις ενέργειες που είχαν γίνει, σχετικά με την συμφωνηθείσα μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΠΟ Τρίγλιας/Ηρακλής, στον κ. Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, σύμφωνα με το από 23.07.2024 προσύμφωνο μεταβίβασης, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΙΣΧΥΣ ΕΠΑΨΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ 31 Ιουλίου 2025.

Ο κ. Μονεμβασιώτης, εάν πραγματικά είχε σκοπό να αποκτήσει τις μετοχές μου και να καταβάλλει προς εμένα το συμφωνηθέν τίμημα, είχε όλο τον απαιτούμενο χρόνο να το πράξει, ωστόσο ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.

Ειδικότερα, επισημαίνω ότι ουδείς εκ των όρων του προσυμφώνου τηρήθηκε από τον κ. Μονεμβασιώτη και, για τον λόγο αυτό, του κοινοποίησα εξώδικη δήλωση, στην οποία επισημαίνω τους όρους τους οποίους αθέτησε, δηλαδή:

α] δεν μου κατέβαλε το ποσό της εγγυητικής επιστολής της περιόδου 2023 – 2024, καίτοι παρέδωσα το σώμα της εγγυητικής επιστολής στην ΠΑΕ τον Ιανουάριο 2025 και ανέμενα το εν λόγω ποσό, κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 22 του Προσυμφώνου.

β] παραβίασε τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που είχε υπογραφεί μεταξύ μας, με συνεχείς, επανειλημμένες και δημόσιες αναφορές σε εμπιστευτικά έγγραφα.

γ] δεν προχώρησε σε εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της ΠΑΕ από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της επιλογής του εντός έξι μηνών από τις 23.07.2024 εφεξής, κατά τα οριζόμενα στο προσύμφωνο.

δ] δεν ολοκλήρωσε τη μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΕ στο όνομα του έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσύμφωνο, παρά την επανειλημμένη τοποθέτηση μου προς τον ίδιο για οριστική διευθέτηση του θέματος των μετοχών στην συμφωνηθείσα δήλη μέρα.

ε] στην καταχρηστική και προκλητική συμπεριφορά του, δυνάμει της οποίας παρουσιάζετε ως εν δυνάμει ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, καίτοι η ΠΑΕ δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του, αλλά περιορίζεται στο ρόλο του χορηγού.

Στο εξώδικη δήλωση μου προς τον κ. Μονεμβασιώτη κατέστησα σαφές ότι αν δεν εκπληρώσει πλήρως τους όρους του προσυμφώνου θα με οδηγήσει στην αξίωση της ποινικής ρήτρας ύψους 200.000 ευρώ, του ποσού της εγγυητικής διατηρώντας και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που απορρέουν από το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η πρόθεση μου, η οποία εκφράστηκε δημόσια, είναι να απεμπλακώ από την ΠΑΕ ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ/ΗΡΑΚΛΗΣ, αλλά θεωρούσα δίκαιο και ηθικό να τηρηθούν πλήρως οι όροι του προσυμφώνου, το οποίο, όπως γνωστοποίησα σ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ.

Από την πρώτη ημέρα, το καλοκαίρι του 2021, που παρασύρθηκα πιστεύοντας στις προσωπικές εγγυήσεις και δέχτηκα ο Π.Ο.Τρίγλιας να δώσει φιλί ζωής στον Ηρακλή, σεβάστηκα την ιστορία της ομάδας και συμμερίστηκα την αγωνία των φιλάθλων του για τη επιβίωση της. Ήταν απόφαση η οποία επηρεάστηκε από την υπόσχεση των συνομιλητών μου ότι «εντός 30 ημερών θα μου καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα» και θα τους παραδώσω τις μετοχές. Οι 30 ημέρες έγιναν τρία χρόνια κι αυτή την εμπλοκή μου την πλήρωσα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Όσοι όμως πιστεύουν ότι «εκεί που με χρωστούνε, θα μου πάρουν και το βόδι», θα ήταν χρήσιμο για την ιστορική ομάδα και τον κόσμο της που είναι ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ, να αλλάξουν ρότα.

Η ιστορία του Ηρακλή επιβάλλει καθαρές κουβέντες, τήρηση των συμφωνηθέντων και όχι λεονταρισμούς και… δημιουργική λογιστική. Οι ραδιοφωνικοί μονόλογοι και οι «διαρροές» είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του χορηγού και προσπάθεια να πάρει τις μετοχές χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για την αγορά της ΠΑΕ Π.Ο.Τρίγλιας/Ηρακλής. Όλα όσα υποστηρίζω προκύπτουν εκ τεκμηριωμένων εγγράφων κι όχι από λόγια του αέρα.

Καλώ λοιπόν τον χορηγό της ΠΑΕ Π.Ο.Τρίγλια \ Ηρακλής να δημοσιοποιήσει τα εξώδικα που του απέστειλα και να μην συνεχίσει να πετάει πυροτεχνήματα.

Σέβομαι την προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στη φυσική της θέση, όπως σέβομαι και την αγωνία του κόσμου για καλύτερες ημέρες. Θύμα όμως οποιονδήποτε άμεσων ή έμμεσων εκβιασμών δεν πρόκειται να (ξανά)πέσω. Ο χορηγός, αν θέλει να γίνει ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Π.Ο.Τρίγλιας/Ηρακλής, θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων μαζί μου. Ο τζάμπας πέθανε. Για όλες τις ενέργειες μου είναι ενήμερος και ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ηρακλή, στον οποίο εγκαίρως επισήμανα τους κινδύνους που εγκυμονεί η τακτική του χορηγού.

Και κλείνω με τη φράση της Erica Jong: Να φυλάγεσαι από τον άνδρα που θέλει να σε προστατέψει. Θα σε προστατέψει από όλους εκτός από τον ίδιο. Εύχομαι ολόψυχα το όνειρο των φίλων του Ηρακλή να γίνει πράξη».

