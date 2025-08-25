Στην απόκτηση του διεθνούς Γκανέζου μέσου Φαρούκ Μίγια προχώρησε η Ηλιούπολη.

Με τη φανέλα της Ηλιούπολης θα αγωνίζεται για τον επόμενο χρόνο ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός Φαρούκ Μίγια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολη:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Farouk Miya!



Ο 27χρονος διεθνής μέσος από την Ουγκάντα, μετρώντας σχεδόν 80 συμμετοχές και 27 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, καθώς και παρουσίες σε Κύπελλα Εθνών Αφρικής, εντάσσεται στο δυναμικό μας και θα κάνει τη διαφορά, με την ποιότητα του, στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.



Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες των Standard Liège και Mouscron στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, HNK Gorica στην Κροατία καθώς και Konyaspor και Rizespor στην Τουρκία, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.



Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!