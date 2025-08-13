Ο Λεβαδειακός κοιτάζει την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ, Ξάντερ Σεβερίνα που αγωνίζεται στην Μακάμπι Χάιφα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Καλοκαίρι χωρίς μεταγραφικά σενάρια δεν υπάρχει και ένα από αυτά θέλει τον Λεβαδειακό να κοιτάζει την περίπτωση του 24χρονου εξτρέμ της Μακάμπι Χάιφα, Ξάντερ Σεβερίνα. Ο γεννημένος στην Ολλανδία ποδοσφαιριστής σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ δεν έχει πείσει με την παρουσία του τους ανθρώπους της Μακάμπι, παρότι πέρσι είχε σε 28 παιχνίδια 8 γκολ και 1 ασίστ και σκέφτονται τον δανεισμό του.

Μάλιστα αναφέρουν πως ο Λεβαδειακός που πρόσφατα απόκτησε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, επίσης με την μορφή δανεισμού, τον Ισραηλινό επιθετικό, Χισάμ Λαγιούς κοιτάζει και την συγκεκριμένη περίπτωση.