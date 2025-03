Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στα play off και play out της Super League 2

Δείτε αναλυτικά τις μέρες και τις ώρες που ορίστηκαν τα παιχνίδια της Super League 2 για το προσεχές σαββατοκύριακο.

Γνωστό έγινε από τη SL2 το πρόγραμμα των αγώνων στα play off και play out για το Σάββατο και την Κυριακή 22 και 23 Μαρτίου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τη Νίκη Βόλου για τα play out του Βορείου Ομίλου αναβλήθηκε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22/3

Play off

Αιγάλεω – Καλαμάτα (15:00 /ΣΚΑΪ)

Ηλιούπολη – Κηφισιά (15:00 / ΣΚΑΪ Hybrid)

Ρεπό: Πανιώνιος

Play out

Παναχαϊκή – Παναργειακός (13:00)

Asteras Aktor B – Χανιά (13:00)

Ρεπό: ΑΕΚ Β

Κυριακή 23/3

Play off

Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής (11:45 /ΣΚΑΪ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός (11:45)

Ρεπό: ΑΕΛ

Play out

Καβάλα – Διαγόρας (15:00)

Ρεπό: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου