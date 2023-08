Η Athens Kallithea παρουσίασε στο κοινό της τις δύο νέες εμφανίσεις της για τη σεζόν 2023/24 με το αποτέλεσμα να εντυπωσιάζει.

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος η Athens Kallithea παρουσίασε με ξεχωριστό τρόπο τις νέες της εμφανίσεις και το αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά εντυπωσιάζει.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος αποκάλυψε την εντός και την εκτός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2023/24 συλλέγοντας εξαιρετικές κριτικές.

Coming soon. 23/24 home shirt. For release info and early access, subscribe to our mailing list. https://t.co/I4OCkBgPQO #AKFC66 pic.twitter.com/qsFDg7HexZ

Coming soon.



23/24 away shirt.



For release info and early access, subscribe to our mailing list.https://t.co/I4OCkBgPQO#AKFC66 pic.twitter.com/MFoEOrJquw