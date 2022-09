Σε τρεις μεταγραφές προχώρησε ο Ολυμπιακός για την Β' ομάδα, καθώς ανακοίνωσε τους Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, Ανέστη Βλαχομήτρο και Χρήστο Καρανάτσιο.

Η ενίσχυση του Ολυμπιακού για την Β' ομάδα συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, με τους «ερυθρολεύκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση των Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, Ανέστη Βλαχομήτρο και Χρήστο Καρανάτσιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τις μεταγραφές τριών ποδοσφαιριστών, για το τμήμα Κ23.

Στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια ανήκουν οι Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Ανέστης Βλαχομήτρος και Χρήστος Καρανάτσιος.

Το who is who των παικτών:

Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος

Ημ. Γέννησης: 21 Μαΐου 2003

Θέση: Αμυντικός

Μετά από εννέα χρόνια στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς πήρε μεταγραφή στον Άρη όπου αγωνίστηκε στους Νέους της ομάδας και στο πρωτάθλημα της Super League Κ19, ενώ φέτος το καλοκαίρι έλαβε μέρος και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Πλέον ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα με τον Ολυμπιακό Β’.

Ανέστης Βλαχομήτρος

Ημ. Γέννησης: 6 Νοεμβρίου 2001

Θέση: Επιθετικός

Ο 21χρονος επιθετικός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Λαμία, απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην πρώτη ομάδα της Λαμίας, με συμμετοχές τόσο στη Super League, όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας, έξι και επτά αντίστοιχα, σημειώνοντας ένα γκολ στη διοργάνωση του Κυπέλλου.

Χρήστος Καρανάτσιος

Ημ. Γέννησης: 4 Φεβρουαρίου 2004

Θέση: Μέσος

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε στην Ακαδημία Γιώτσα, ενώ στα μέσα της αγωνιστικής περιόδου αποκτήθηκε από τον Πιερικό και έπαιξε σε τέσσερα ματς στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Την επόμενη σεζόν 2021-22 συνέχισε στον Πιερικό και στο πρωτάθλημα της Super League 2, με συνολικά 18 συμμετοχές σημειώνοντας δύο γκολ.»