FIFPRO: «Να προσέχετε όταν πηγαίνετε στη Super League 2»!

Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών συμπεριέλαβε τη δεύτερη κατηγορία στα πρωταθλήματα όπου καλό θα είναι να... αποφεύγουν οι ποδοσφαιριστές.

Το «καμπανάκι» στους ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Super League 2 έκρουσε η FIFPRO, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος των παικτών, καθώς με ανακοίνωσή του ζήτησε μεγάλη προσοχή από όλους όσους αποφασίζουν να συνεχίσουν εκεί την καριέρα τους.

Ουσιαστικά τους αποτρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, καθώς μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ελλάδας οι σύλλογοι βάζουν συχνά λουκέτο χωρίς να πληρώσουν τα χρέη τους. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παικτών που επιδιώκουν να λάβουν μέρος από τους απλήρωτους μισθούς τους από το Ταμείο Προστασίας Παικτών της FIFA», με αφορμή και τη θλιβερή πρωτεία που είχε η χώρα μας στα χρήματα που διατέθηκαν στο FIFA FUND (το Ταμείο Προστασίας Παικτών που δημιούργησε η FIFPro σε συνεργασία με την FIFA, ενδεικτικά το ποσό της πρώτης και δεύτερης φάσης του προγράμματος εδώ και εδώ αντίστοιχα).

Μάλιστα η FIFPRO συγκρίνει τη Super League 2 με πρωταθλήματα όπως της Λιβύης, της Αλγερίας και αλλά ευρωπαϊκών χωρών όπως της Ρουμανίας και της Τουρκίας που επίσης υπάρχουν μεγάλες οφειλές.

🚨 Transfer window warning 🚨



Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in:



🇩🇿 Algeria

🇨🇳 China

🇬🇷 Greece (Super League 2)

🇱🇾 Libya

🇷🇴 Romania

🇸🇦 Saudi Arabia

🇹🇷 Turkey