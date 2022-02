Σε μία σπουδαία μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η Καβάλα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Καϊούμπι, ο οποίος στο παρελθόν έχει περάσει από τα γήπεδα της Bundesliga.

Λίγες ώρες πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου η Καβάλα έκανε την μεγάλη έκπληξη, προχωρώντας στην απόκτηση του Καϊούμπι.

O 33χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, συμμετείχε το τελευταίο διάστημα στις προπονήσεις των «αργοναυτών» και την Τρίτη (01/02) ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο Καϊούμπι διαθέτει πλούσιο βιογραφικό καθώς έχει καταγράψει 250 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 40 γκολ, στα γήπεδα της Bundesliga. Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί σε Βόλφσμπουργκ, Ίνγκοσταντ, Ντούισμπουργκ και Άουγκσμπουργκ, ενώ πέρασε κι από τις Γκρασχόπερς, Σάο Πάολο, Κορίνθιανς και Σάο Καετάνο.

Η Καβάλα ανακοίνωσε το νέο μεταγραφικό της απόκτημα μέσω βίντεο στα social media, την ώρα που ο 33χρονος αστέρας υπογράφει στα γραφεία, με το εξής συνοδευτικό μήνυμα:

«Καλημέρα Καβάλα!

Καλωσορίστε μαζί με εμάς τον ταλαντούχο και πολύ ικανό νέο μας κεντρικό επιθετικό, CAIUBY!

