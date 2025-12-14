Στην Τουρκία θυμήθηκαν μία έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα

Σήμερα έχει Τραμπζονσπόρ - Μπεσίκτας στην Τουρκία και με αφορμή αυτό εκείνοι θυμήθηκαν μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τάσου Μπακασέτα από ένα τέτοιο ματς.

Ο Τάσος Μπακασέτας έχει αφήσει χαραγμένο το όνομά του στην ιστορία της Τραμπζονσπόρ τόσο λόγω του πρωταθλήματος που κατέκτησε μαζί της, όσο και λόγω κάποιων εξαιρετικών γκολ που σημείωσε.

Οι Τουρκοί, με αφορμή το παιχνίδι μεταξύ της Τραμπζονσπόρ και της Μπεσίκτας, που είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 19:00, θυμήθηκαν ένα υπέροχο γκολ που είχε πετύχει ο Έλληνας μέσος σε ματς μεταξύ των δύο ομάδων με μία έξυπνη εκτέλεση φάουλ.

Η ομάδα της Τραπεζούντας ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 και το παιχνίδι βρισκόταν στο 41ο λεπτό, όταν εκείνος αποφάσισε να δοκιμάσει απευθείας από μία δύσκολη θέση αιφνιδιάζοντας τόσο την άμυνα όσο και τον τερματοφύλακα, που είδαν την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας τους και το σκορ να γίνεται 2-0 κατά τους.

Το παιχνίδι αυτό είχε λήξει τελικά 3-0 υπέρ της Τραμπζονσπόρ με τον Μπακασέτα να μην είναι ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίστηκε, αφού ο Φούντας μπήκε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό στην θέση του Μπάρντχι.

Δείτε το υπέροχο γκολ του Μπακασέτα