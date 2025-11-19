Διαχωριστική γραμμή στον τρόπο που διαχειρίζεται τις καταστάσεις συγκριτικά με τον Ζοσέ Μουρίνιο τράβηξε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Ντομένικο Τεντέσκο.

Μετά το «διαζύγιο» του Ζοσέ Μουρίνιο με την Φενέρμπαχτσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η τουρκική ομάδα βρήκε τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου τεχνικού -που δεν έφυγε και με τον πιο... φιλικό τρόπο- στο πρόσωπο του Ντομένικο Τεντέσκο.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου ανέλαβε τις τύχες του συλλόγου -με οκτώ νίκες σε 13 ματς μέχρι στιγμής- μόλις μία εβδομάδα μετά την αποχώρηση του Μουρίνιο, ο οποίος με τη σειρά του προσλήφθηκε από την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την γερμανική εφημερίδα «Bild», ο Τεντέσκο μίλησε για τον προκάτοχό του στην Φενέρμπαχτσε παίρνοντας... απόσταση από το στυλ του Μουρίνιο.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Μουρίνο, αλλά διαφέρει το στυλ μας. Εγώ έχω έναν πιο ήρεμο και εσωστρεφή τρόπο επικοινωνίας. Προτιμώ να δουλεύω με εμπιστοσύνη, όχι με συγκρούσεις! Πέρασα τις πρώτες μου πέντε εβδομάδες στο προπονητικό κέντρο μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα κρεβάτι, μία ντουλάπα, μία τηλεόραση και ένα πολύ μικρό μπάνιο», ανέφερε ο Τεντέσκο.

Όσον αφορά την πίεση που έχει διαχειριστεί από το γεγονός ότι η Φενέρμπαχτσε έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2014, ο Τεντέσκο φαίνεται αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή.

«Αυτή η πίεση είναι φυσιολογική. Θέλω να κερδίζω τρόπαια, αλλά δεν είμαι εμμονικός. Αυτή η πίεση είναι φυσιολογική. Θέλω να κερδίζω τρόπαια, αλλά δεν είμαι εμμονικός. Το μέγεθος της Φενέρμπαχτσε σε αιχμαλωτίζει αμέσως. Το πάθος των φιλάθλων είναι απίστευτο, και το να είσαι προπονητής αυτού του συλλόγου είναι τεράστια ευθύνη. Όλοι θέλουν να πετύχουν, και εγώ αγαπώ την πίεση, για μένα είναι πηγή ενέργειας. Οι φίλαθλοι της Φενέρ νιώθουν τα πάντα, και αυτή η ένταση είναι κάτι που μου ταιριάζει. Υπήρξε ενδιαφέρον από μεγάλους συλλόγους, αλλά το πρότζεκτ της Φενέρ με εντυπωσίασε».