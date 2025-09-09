Φενέρμπαχτσε: Επίσημα στον πάγκο της ο Τεντέσκο για τα επόμενα δύο χρόνια
Τα ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκαν και ο Ντομένικο Τεντέσκο είναι και επίσημα ο διάδοχος του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η διοίκηση της τουρκικής ομάδας αποφάσισε πριν από μερικές μέρες να λήξει τη συνεργασία της με τον Μουρίνιο μετά την αποτυχία του τελευταίου να την οδηγήσει στη League Phase του Champions League. Έκτοτε ο σύλλογος αναζητούσε τον διάδοχο του Πορτογάλου, μία θέση για την οποία είχε ακουστεί και το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν.
Τελικά, η λύση βρέθηκε στο πρόσωπο του Τεντέσκο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το τελευταίο πόστο του 39χρονου Ιταλού προπονητή ήταν στον πάγκο της εθνικής Βελγίου, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε προπονήσει τις Λειψία, Σπαρτάκ Μόσχας και Σάλκε.
Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco
Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.
2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025
