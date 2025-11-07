Τουρκία, σκάνδαλο: Συνελήφθησαν 17 διαιτητές και πρόεδρος ομάδας για παράνομο στοιχηματισμό

Διαιτητής Τράμπζονσπορ

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 21 άτομα, μεταξύ των οποίων 17 διαιτητές και ο πρόεδρος ενός κορυφαίου ποδοσφαιρικού συλλόγου, στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο στοιχημάτων.

«Σεισμό» στο τουρκικό ποδόσφαιρο προκάλεσε πριν από λίγες ημέρες η είδηση ότι εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε κάνει γνωστό την Δευτέρα (27/10) σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της ομοσπονδίας, Ιμπραΐμ Χατσιοσμάνογλου, οι 371 από τους 571 εν ενεργεία διαιτητές στο τουρκικό ποδόσφαιρο διαθέτουν λογαριασμούς σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 18 άτομα στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που αφορά διαιτητές ποδοσφαίρου, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες στοιχηματισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή (7/11).

Διαιτητής Τράμπζονσπορ

Οι συλλήψεις αυτές σηματοδοτούν μία νέα εξέλιξη σε ένα σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το τουρκικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες εβδομάδες. Έρχονται λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF) να αναστείλει 149 διαιτητές και βοηθούς για συμμετοχή σε στοιχηματισμό αγώνων, μια σοβαρή παραβίαση των κανόνων της διεθνούς ποδοσφαιρικής δεοντολογίας.

Όπως ανακοίνωσε η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οι ποινές που έχουν επιβληθεί στους εμπλεκόμενους κυμαίνονται από οκτώ έως δώδεκα μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι από τους διαιτητές τοποθετούσαν στοιχήματα σε αγώνες στους οποίους είχαν και οι ίδιοι διαιτητικό ρόλο.

