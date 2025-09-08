Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, η Γαλατάσαραϊ θα κινηθεί για τον Χρήστο Τζόλη σε περίπτωση που πουληθεί τελικά ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ.

Η τουρκική ιστοσελίδα «aspor» ανέφερε σε δημοσίευμά της πως ο βασικός στόχος της Γαλατάσαραϊ σε περίπτωση που φύγει ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ για την NEOM του Κούλη Δουρέκα είναι ο Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ.

Η «τσιμ μπομ» δέχθηκε τεράστιες προτάσεις για την παραχώρηση του 25χρονου Τούρκου εξτρέμ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της και δεσμεύεται με συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η τελευταία έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ συν 10% ποσοστό μεταπώλησης, όμως παρ' όλα αυτά η Γαλατά δεν λύγισε.

Όλη αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα εκείνος να μείνει εκτός από τα δύο τελευταία παιχνίδι της ομάδας του, όμως πλέον θα είναι και πάλι διαθέσιμος, αφού τουλάχιστον προς ώρας δεν φαίνεται πιθανό να επιστρέψει η NEOM με μεγαλύτερη πρόταση. Μάλιστα, η τουρκική ομάδα σκοπεύει να του ανανέωσει και το συμβόλαιό του δίνοντάς του έναν μισθό της τάξης των 5 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση πάντως που οι Άραβες επανέλθουν και πείσουν την Γαλατάσαραϊ να τους δώσει τον Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, εκείνη έχει εντοπίσει ήδη τον αντικαταστάτη του έχοντας κυκλώσει το όνομα του Χρήστου Τζόλη.

Οι Τούρκοι δείχνουν διάθεση να προσφέρουν μέχρι και 20-25 εκατ. ευρώ ενώ ο Έλληνας εξτρέμ, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του, είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, παρ' ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει πως θα ήθελε να συνεχίσει στην Κλαμπ Μπριζ για φέτος, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Την φετινή σεζόν μετράει ήδη 4 γκολ και 6 ασίστ στις 10 συμμετοχές που έχει κάνει, έχοντας παίξει περισσότερα από 850 λεπτά.