Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ξανά τη διαφορά για την Μπριζ, μοιράζοντας νέα ασίστ, ωστόσο η ομάδα του «πληγώθηκε» στο τέλος στην έδρα της Γάνδης και πέταξε δύο βαθμούς (1-1).

Δεν... χαμπαριάζει ο Χρήστος Τζόλης, που συνεχίζει το εξαιρετικό του ξεκίνημα στη σεζόν. Ο Έλληνας εξτρέμ λίγες μέρες πριν έδωσε παράσταση στο Champions League με γκολ και ασίστ στην εξάρα της Μπριζ απέναντι στη Ρέιντζερς, ωστόσο δεν έμεινε εκεί και έκανε ξανά τη διαφορά για την ομάδα του.

Είχε δύσκολη δοκιμασία στην έδρα της Γάνδης, όμως ήταν ξανά κομβικός. Στο 53ο λεπτό έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή και άψογο γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Βανάκεν για το 1-0. Η Μπριζ δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά της βέβαια, ισοφαρίστηκε στο 90+7' και πέταξε δύο βαθμούς, μένοντας στο -4 από την κορυφή.

Ο Τζόλης πάντως μετρά φέτος 4 γκολ και 6 ασίστ σε 10 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και σε λίγες μέρες θα ενσωματωθεί στην Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια απέναντι σε Δανία και Λευκορωσία.