Στο... περίμενε ο Σάντσες, θέλει γνωμάτευση από την Παρί η Τράμπζονσπορ!

Μπορεί η Τράμπζονσπορ να τα έχει βρει σε όλα με τον Σάντσες, ωστόσο το deal θα προχωρήσει μόνο αν η ιατρική γνωμάτευση της Παρί είναι ικανοποιητική.

«Κόλλησε» προσωρινά (;) η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στην Τράμπζονσπορ και αιτία είναι ο... γεμάτος ιατρικός φάκελος του ποδοσφαριστή. Όπως τονίζει η «Fotomaç», η ομάδα είναι θετική στο να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο πριν προχωρήσει στις υπογραφές ζήτησε ιατρική γνωμάτευση από την Παρί Σεν Ζερμέν σχετικά με την κατάσταση του Σάντσες. Ετσι, η τελική απόφαση για το deal με τον 28χρονο θα ληφθεί μετά την γνωμάτευση των Γάλλων.

Άλλωστε, ο Πορτογάλος από το 2016 όπου έκανε το «μπαμ» στην κορυφαία σκηνή έως και σήμερα έχει απουσιάσει συνολικά για 892 μέρες με 30 (!) περιπτώσεις τραυματισμών. Σχεδόν τρία χρόνια σε αδιαθεσιμότητα, σε μια συνεχή πάλη για να βρει σταθερότητα και ρυθμό. Έκτοτε η κορυφαία του σεζόν σε συμμετοχές ήταν με την Λιλ τη σεζόν 2019/2020 με 30 παρουσίες, ξεπερνώντας τα 2.000 αγωνιστικά λεπτά ως πυλώνας στον άξονα των Λιλουά.

Ο Σάντσες βρέθηκε μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο τώρα περιμένει το... οκ από την τουρκική ομάδα για να υπογράψει. Ο 28χρονος μέσος βρίσκεται στην πατρίδα του και περιμένει τις εξελίξεις για το μέλλον του.

Η Τράμπζονσπορ εμφανίστηκε πρόθυμη να καλύψει το 40% του μισθού του, δηλαδή περίπου 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ θα διατηρεί και προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 9 εκατ. ευρώ.

