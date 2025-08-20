Κοντά σε ακόμα ένα δυνατό μεταγραφικό χτύπημα η Γαλατάσαραϊ, αφού τα έχει βρει σε όλα με τον Ακάντζι της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Γαλατά είναι αποφασισμένη να κάνει τη διαφορά στο μεταγραφικό κομμάτι και μετά την απόκτηση του Οσιμέν είναι μια ανάσα κι από τον Μάνουελ Ακάντζι. Η πρωταθλήτρια Τουρκίας θέλει να κάνει δικό της τον παίκτη με κανονική μεταγραφή και με την πρόταση προς τη Σίτι να ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ. Ο Ελβετός αμυντικός μετρά 85 εμφανίσεις, δυο γκολ και μια ασίστ με τη φανέλα των «Πολιτών».