Γαλατάσαραϊ, μεταγραφές: Είναι κοντά στον Ακάντζι
Η Γαλατά είναι αποφασισμένη να κάνει τη διαφορά στο μεταγραφικό κομμάτι και μετά την απόκτηση του Οσιμέν είναι μια ανάσα κι από τον Μάνουελ Ακάντζι. Η πρωταθλήτρια Τουρκίας θέλει να κάνει δικό της τον παίκτη με κανονική μεταγραφή και με την πρόταση προς τη Σίτι να ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ. Ο Ελβετός αμυντικός μετρά 85 εμφανίσεις, δυο γκολ και μια ασίστ με τη φανέλα των «Πολιτών».
🚨 | BREAKING: Galatasaray are closing in on agreement with #ManCity for Manuel Akanji’s permanent move. £15m fee has been agreed, pending final details.— City Chief (@City_Chief) August 20, 2025
Galatasaray will submit their proposal to the player in the upcoming hours to try get the deal done this week, says… pic.twitter.com/iSnRMt41Pk
