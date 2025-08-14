Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά κόντρα στη Σαχτάρ στην Πολωνία και το τελευταίο εμπόδιό του για την είσοδο στη League Phase του Europa League είναι η Σάμσουνσπορ. Το προφίλ των Τούρκων.

Το... έκανε ο Παναθηναϊκός! Το «τριφύλλι» έβγαλε νοκ-άουτ τη Σαχτάρ στα πέναλτι στην Πολωνία και άνοιξε τα φτερά του για τα play-offs του Europa League, γνωρίζοντας πως του απομένει ένα βήμα για να εξασφαλίσει την είσοδό του στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Για να το κάνει αυτό ωστόσο, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σάμσουνσπορ. Υπενθυμίζουμε πάντως, πως η ομάδα του Βιτόρια έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League.

Το προφίλ της Σάμσουνσπορ

Ύπουλο εμπόδιο η Σάμσουνσπορ, που βρίσκεται σε περίοδο ραγδαίας ανόδου τα τελευταία χρόνια απ' όταν άλλαξε η ιδιοκτησία και κατόρθωσε μέσα σε επτά χρόνια να φτάσει από την τρίτη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, όπου βρισκόταν το 2018,στην πρώτη κατηγορία και στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για πρώτη φορά στην 60χρονη ιστορία του κλαμπ.

Τι έκανε τη σεζόν 2024/25: Ήταν μόλις η δεύτερη σεζόν από την επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία και κατάφερε να κάνει μία εξωπραγματική πορεία τερματίζοντας στην 3η θέση του πρωταθλήματος και προσπερνώντας ομάδες όπως η Μπεσίκτας και η Τραμπζονσπόρ.

Στο Κύπελλο Τουρκίας δεν τα πήγε τόσο καλά και αποκλείστηκε μόλις στον τέταρτο γύρο γνωρίζοντας την ήττα από την Ορντούσπορ με 4-2 μέσα στην έδρα της. Ωστόσο τα εντυπωσιακά της αποτελέσματα στο πρωτάθλημα τα σκέπασαν όλα.

Προπονητής: Πρωτεργάτης αυτών των δύο εξαιρετικών σεζόν που διανύει η τουρκική ομάδα είναι ο Γερμανός τενχικός Τόμας Ρέις. Ο 51χρονος κόουτς ήρθε στην τουρκική ομάδα το περάσμένο καλοκαίρι έχοντας περάσει πριν από τους πάγκους μονάχα της Μπόχουμ (2019-2022) και της Σάλκε (2022-2023). Με την πρώτη κατέκτησε το πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας την σεζόν 2020-2021 και την ανέβασε στην Bundesliga.

Αστέρι: Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης ομάδας. Ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός ήρθε στην πόλη της Σαμψούντας το καλοκαίρι του 2023 από την βελγικήλ Σερένγκ ως ελεύθερος. Μέσα σε δύο σεζόν έχει πραγματοποιήσει 65 συμμετοχές με την φανέλα της Σάμσουνσπορ έχοντας σκοράρει 20 γκολ και δώσει 6 ασίστ.

Μεταγραφές: Στο τρέχον μεταγραφικό παράθυρο η τουρκική ομάδα έχει ολοκληρώσει πέντε κινήσεις. Οι δύο εξ' αυτών, του 26χρονου αμυντικού μέσου Αντουάν Μακουμπού (1,5 εκατ. ευρώ στην Κάλιαρι), ο οποίος γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ και του 22χρονου Σουηδού δεξιού μπακ Τζόε Μέντες (1,2 εκατ. ευρώ στην Μπράγκα) ξεπεράσαν το 1 εκατ. ευρώ. Από κει κι έπειτα ο 24χρονος Ισλανδός αριστερός μπακ Λογκί Τόμασον από την Στρομσγκόντσετ κόστισε 700 χιλ. ευρώ ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα χρήματα που πλήρωσε για τους Αντονί Μουσαμπά (24χρονος εξτρέμ από Σέφιλντ Γουέντσντεϊ) και Ρίτσι Ομορόβα (21χρονος Σουηδός επιθετικός από Εξέλσιορ) .

Στον τομέα των αποχωρήσεων, η Σάμσουνσπορ αποχαιρέτησε 12 παίκτες. Ο 29χρονος Αυστριακός φορ Ερτσάν Καρά παραχωρήθηκε αντί 350 χιλ. ευρώ στην Ραπίντ Βιέννης ενώ ως ελεύθεροι έφυγαν οι Μαρκ Μπολά (27 ετών, αριστερός μπακ, σε Γουόφορντ), Χαλίλ Γεράλ (25 ετών, τερματοφύλακας, σε Εγιούσπορ), Αλί Ουλγκέν (25 ετών, δεξιός μπακ, σε Ερζουρούμσπορ), Αλί Κιλίτς (21 ετών, επιθετικός, σε Ερτσιγές), Γιουσέφ Αΐτ Μπενασέρ (28 ετών, αμυντικός μέσος), Κίνγκσλεϊ Σίντλερ (31 ετών, δεξιός εξτρέμ), Φλαβιέτ Ταΐτ (32 ετών, κεντρικός μέσος) και Χέι (31 ετών, δεξιός μπακ). Δανεικοί παραχωρήθηκαν οι νεαροί Ομορόβα (σε Ντέγκερφορς), Τοσούν (σε Ορντούσπορ) και Ταρκάν (σε Άνκαρα Ντεμίρ).

Γήπεδο: Η έδρα της Σάμσουνσπορ είναι το «Samsun 19 May Stadium» που βρίσκεται στην Σαμψούντα. Η κατασκευή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2013 και ολοκληρώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα. Η χωρητικότητά του φτάνει τις 33,303 θέσεις. Η τουρκική ομάδα παίζει εκεί από την πρώτη μέρα ενώ κάποιες φορές έχει επιλέξει το γήπεδο αυτό για έδρα της και η εθνική Τουρκίας.