Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία μετά από διαρροή μηνυμάτων ανθρώπων της Πειθαρχικής Επιτροπής που αφορούν τη συμπεριφορά του Ζοσέ Μουρίνιο, με τα μέλη του ΔΣ να οδηγούνται τελικά σε παραίτηση.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο κλονίζεται για άλλη μία φορά με όσα συμβαίνουν εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών, καθώς ένα νέο σκάνδαλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε διαρροή σε μηνύματα που αντάλλαξαν μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου της χώρας (PFDK) μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Σε κάποιο από αυτά, φέρεται ότι γίνεται λόγος για «υπερβολική ανοχή» προς το πρόσωπο του Ζοσέ Μουρίνιο και για... αντίποινα εις βάρος του Πορτογάλου προπονητή την επόμενη σεζόν.

🚨 The President and entire board of Turkey’s Professional Football Disciplinary Committee have RESIGNED after leaked WhatsApp messages targeting Mourinho and Fenerbahçe surfaced. 🇹🇷 [@ajansspor] pic.twitter.com/esnwfbHzVS