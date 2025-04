Τα εκτός συνόρων «εισιτήρια» της Τουρκίας για την επόμενη σεζόν ίσως καταλήξουν σε πέντε από τους «γείτονες» Μπασέκσεχιρ, Εγιουπσπορ, Κασίμπασα, Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ.

Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η σεζόν στην Τουρκία όπου πλέον είναι πιθανό το φινάλε της να χαρακτηριστεί ως 100%... υπόθεση της Κωνσταντινούπολης. Βλέπετε αυτό που ενδέχεται να συμβεί φέτος στη γειτονική χώρα ίσως και να μην έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της.

Ο λόγος;

Οπως «παίζει» λοιπόν σε απόσταση μόλις 77,2 χιλιομέτρων ίσως «στοιβαχτούν» και οι πέντε ομάδες που θα την εκπροσωπήσουν του χρόνου στις διοργανώσεις της UEFA, αφού τόση είναι η απόσταση που πρέπει να διανύσει κάποιος με τα πόδια ώστε να πάει κατά σειρά στα γήπεδα των Μπασέκσεχιρ, Εγιουπσπορ, Κασίμπασα, Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε, Γαλατάσαραϊ και να επιστρέψει στο πρώτο.

Πρόκειται για ένα πολύγωνο που σχηματίζεται γύρω από τις δύο πλευρές των στενών του Βοσπόρου που χωρίζει την ασιατική με την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης και εντός αυτού είναι το «σπίτι» των συγκεκριμένων συλλόγων που ίσως λάβουν όλα τα «εισιτήρια» της Τουρκίας για τα εκτός συνόρων τουρνουά της περιόδου 2025/26!

Ας τα δούμε αναλυτικά.

Η Γαλατάσαραϊ και η Φενέρμπαχτσε έχουν ήδη «κλειδώσει» την παρουσία τους στο Champions League και παράλληλα διεκδικούν τον τίτλο, όπου με έξι ματς να απομένουν η πρώτη προηγείται πέντε βαθμών της αντιπάλου της (77 έναντι 72).

Αμέσως μετά ακολουθεί η Σαμσουνσπόρ με 51, ύστερα η Εγιουπσπορ με 50 (αμφότερες με έναν αγώνα παραπάνω) και κατά πόδας βρίσκονται Μπεσίκτας και Μπασάκσεχιρ με 49 και 48 αντίστοιχα. Από το 7 ως και το 9 δε βρίσκουμε τις Τραμπζονσπόρ, Κασίμπασα και Γκαζιάντεπσπορ που έχουν από 42 βαθμούς.

Η Τουρκία λοιπόν ξέχωρα από τις δύο θέσεις για το «σεντόνι» έχει επιπλέον ισάριθμες για το Europa League και μία για το Conference League, όπου «σπάνε» στους τέσσερις πρώτους plus τον Κυπελλούχο που πάει στο Europa.

Στον final της 14ης Μαϊου έχει ήδη «κλειδώσει» παρουσία η Γαλατά και εκεί θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τραμπζονσπόρ ή Γκεζτέπε, όμως αν νικήσει και πάρει την κούπα θα πάει στο CL και όχι στο EL, κάτι που σημαίνει πως θα προστεθεί μία επιπλέον ευρωπαϊκή θέση στο πρωτάθλημα και οι πέντε πρώτοι της Süper Lig - αντί των τεσσάρων - θα πάρουν το σχετικό «χρίσμα»..

Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην πρώτη εξάδα βρίσκονται πέντε εκ των έξι προαναφερθέντων «γειτόνων» της Κωνσταντινούπολης και η Σαμσουνσπόρ, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι παραπάνω από τις Μπεσίκτας και Μπασάσκεχιρ που την «κυνηγούν» σε απόσταση αναπνοής (δύο και τριών βαθμών αντίστοιχα, όπως και από την Κασίμπασα που έπεται.

Στην περίπτωση λοιπόν που κάποια εκ των τριών τη βάλει από κάτω, η Εγιουπσπορ παραμείνει στο Top 5 και παράλληλα η Γαλατά πάρει το Κύπελλο, τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της Τουρκίας για την περίοδο 2025/26 θα «σπάσουν» σε πέντε clubs που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη και τα γήπεδά τους ενώνονται σε μία περίμετρο μόλις 77 χιλιομέτρων!

1. Γαλατάσαραϊ 77

2. Φενέρμπαχτσε 72

3. Σαμσουνσπόρ 51*

4. Εγιουπσπορ 50*

5. Μπεσίκτας 49

6. Μπασάκσεχιρ 48

7. Τραμπζονσπόρ 42

8. Κασίμπασα 42*

9. Γκαζιάντεπσπορ 42

*Εχουν 31 αγώνες

Γαλατάσαραϊ VS Τραμπζονσπόρ/Γκεζτέπε

-Εάν η Γαλατά κατακτήσει το Κύπελλο τότε ο 1ος και ο 2ος θα πάνε στο Champions League, ο 3ος και ο 4ος στο Europa League και ο 5ος στο Conference.

–Εάν μία εκ των Τραμπζονσπόρ ή Γκεζτέπε κατακτήσει το Κύπελλο τότε εκείνη θα πάει στο Europa League μαζί με τον 3ο, ο 1ος και ο 2ος θα πάνε στο Champions League και ο 4ος στο Conference.

