Η Φενερμπαχτσέ είναι μια «ανάσα» από την απόκτηση του Άντερσον Ταλίσκα, ενώ η Αλ Νασρ έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του.

Η Φενερμπαχτσέ φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντερσον Ταλίσκα από την Αλ Νασρ, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ο Ταλίσκα, είναι γνώριμος στο τούρκικο πρωτάθλημα για την παρουσία του στην Μπεσίκτας από το 2016 έως το 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο 30χρονος επιθετικός, ο οποίος φέτος σημείωσε 8 γκολ σε 19 συμμετοχές δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Αλ Νασρ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Άντερσον Ταλίσκα. Ο εκλεκτός της ομάδας είναι ο Βίκτορ Μπονιφέις, ο Νιγηριανός φορ της Λεβερκούζεν.

🟡🔵✈️ Anderson Talisca, on his way to Istanbul as he will sign for Fenerbahçe…



…and Al Nassr have opened talks for Victor Boniface to replace him 👀🇸🇦 pic.twitter.com/Dc4RC5e8fn