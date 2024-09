Έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μια σημαντική μεταγραφή είναι η Φενέρμπαχτσε, που τα έχει βρει σε όλα με τη Γιουβέντους για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Φίλιπ Κόστιτς.

Νέα σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, μετά τους Σοφιάν Άμραμπατ, Εν Νεσιρί, Σογιουντσού, Κρούνιτς και Σεν-Μαξιμέν. Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο μετά τη μετακόμιση του Φέρντι Καντιόγλου στην Μπράιτον, έψαχνε έναν ακόμα παίκτη στα άκρα και τον βρήκε στο πρόσωπο του Φίλιπ Κόστιτς.

🚨🟡🔵 Filip Kostić to Fenerbahçe, here we go! Deal agreed in principle on loan with buy option clause from Juventus.



Green light from Juve and travel now being planned with player side.



Kostić, set to join Mourinho at Fener. pic.twitter.com/VJRcMpIGv9